La Roma ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive e supera all’Olimpico il Cagliari, 1-0 il risultato finale. A sbloccare il risultato il nuovo arrivo portoghese Sergio Oliveira, al 33′ su rigore dopo un fallo di mano. In un Olimpico semideserto per il limite agli spettatori come contrasto alla diffusione del Covid il conterraneo di José Mourinho piazza la sua prima rete da rigorista freddo come è stato presentato, e riesce anche a farsi dare il suo primo cartellino giallo al dieci minuti prima di segnare.

Il Cagliari, come molte squadre perseguitato dai contagi e con quattro assenti, mostra meno aggressività (40% il possesso di palla), ma riesce ad essere pericoloso all’84’ con un tiro violento di Joao Pedro. Ma è soprattutto la Roma a cercare il raddoppio, con Abraham al 63′ Veretout al 74′, Zaniolo all’80’. Il match si chiude con la Roma che torna ai tre punti e riaggancia la Lazio a 35 punti in classifica, e il Cagliari fermo a 16 punti e terzultimo in classifica.