La Roma femminile è campione d'Italia per la prima volta

La Roma femminile vince il primo scudetto della propria storia con 4 giornate d’anticipo. Le giallorosse, allenate dal tecnico Alessandro Spugna, conquistano matematicamente il tricolore grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina, battuta grazie alle reti di Giada Greggi (cresciuta nelle giovanili del club) e del capitano Elisa Bartoli, romana e romanista. La Roma interrompe l’egemonia della Juventus che si era aggiudicata gli ultimi 5 scudetti.

“Congratulazioni alla Roma per il meritato successo la società giallorossa si è resa protagonista di una stagione travolgente e la conquista del primo scudetto è il coronamento di una programmazione che, partendo dal settore giovanile, sta coinvolgendo tutto il pubblico romanista, come ha dimostrato la grande partecipazione nella gara di Champions League contro il Barcellona allo stadio Olimpico” scrive in una nota il presidente della Figc Gabriele Gravina, complimentandosi con la Roma femminile che oggi ha vinto il primo scudetto della propria storia.