La Roma esonera De Rossi, i tifosi della Lazio festeggiano e colpiscono

L’esonero di Daniele De Rossi dalla Roma ha suscitato un acceso dibattito tra i tifosi giallorossi e ha scatenato le prese in giro da parte dei supporters laziali. In particolare, un tifoso della Roma ha messo in scena una contestazione solitaria davanti al centro sportivo di Trigoria, esprimendo il proprio disappunto per la partenza del tecnico con una frase che è diventata virale: “Ce n’era uno bono a Roma e l’avete fatto andà via… Do sta Lina…”. Questa espressione è stata immediatamente utilizzata dai laziali per realizzare murales con la stessa citazione.

La reazione sul web è stata esplosiva, con un’infinità di meme e immagini umoristiche che prendevano in giro la situazione della Roma. Tra le più diffuse, una in cui Rocky Balboa grida “Linaaa”, e un’altra che mostra una foto di De Rossi accompagnata dalla scritta “volevi maqnà er panettone… hai fatto appena in tempo a magnà er pesto…”, facendo riferimento a un pareggio subito al 96′ contro il Genoa, che ha portato all’esonero di De Rossi.

Anche l’immagine iconica di José Mourinho in vespa con la sciarpa della Roma è stata rielaborata, sostituendo il suo volto con quello di Ivan Juric, in segno di scherno. Federico Palmaroli, un noto fumettista e tifoso della Lazio, ha contribuito al coro di scherni postando su Instagram la frase “roma, Juric verso l’esonero”, ribadendo ironicamente la situazione difficile della Roma.

In aggiunta, Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, ha commentato su X il licenziamento di De Rossi scrivendo “Er sord out”, giocando sul termine romanesco per indicare il “tutto esaurito”, che di solito caratterizza le partite della Roma allo Stadio Olimpico. In sintesi, la situazione di De Rossi ha alimentato una vivace contestazione e un’ondata di ironia tra i tifosi rivali, evidenziando la rivalità storica tra Roma e Lazio, e riflettendo anche sulla fragilità della posizione degli allenatori nel calcio contemporaneo.