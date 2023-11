La Roma aspetta Smalling e perde Spinazzola

Nuovo infortunio per il laterale, nuovo consulto per il difensore centrale

In casa Roma tengono banco le condizioni di C

hris Smalling. Il difensore giallorosso, che non si vede in campo dalla sfida contro il Milan dello scorso primo settembre, nelle ultime ore è volato a Londra, accompagnato dallo staff medico del club giallorosso, per un consulto medico dallo specialista Andy Williams. Stando alle ultime indiscrezioni, la sensazione è che si valuterà giorno dopo giorno senza una precisa scadenza.

Il difensore centrale in queste settimane è rimasto in infermeria con l’obiettivo di guarire totalmente dal problema muscolare che lo sta affliggendo da questa estate, ma sembra difficile vederlo tra i convocati per il prossimo match di Serie A contro il Lecce. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, José Mourinho sarebbe deluso dal comportamento di Smalling perchè si aspettava una maggiore disponibilità al sacrificio. Il difensore non vorrebbe assumere antidolorifici e deve quindi prima superare totalmente il dolore per poter tornare ad allenarsi.

Ma i problemi non finiscono qui. Perchè c’è un nuovo infortunio per Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma ha accusato un problema muscolare e non sarà a disposizione per le prossime sfide contro Lecce in campionato e Slavia Praga in Europa League. L’obiettivo dello Special One è quello di riavere a disposizione Spinazzola per il derby contro la Lazio in programma il prossimo 12 novembre, anche se al momento la sua presenza sembra essere comunque in dubbio. N

Nel frattempo, al posto dell’ex Juventus, dovrebbe esserci Zalewski sulla fascia sinistra. Occhio quindi alle sue condizioni: Spinazzola potrebbe non essere protagonista al Fantacalcio nelle prossime settimane.

Fantacalcio.it per Adnkronos