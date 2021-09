Amazon ha recentemente presentato il suo nuovo robottino domestico, si chiama Astro e costa circa 1000 dollari. Va in giro per la casa osservando quello che accade, reagisce ai comandi vocali ed esegue piccoli compiti, soprattutto di osservazione e controllo, ma può anche trasportare piccoli oggetti fino ad un massimo di due chili.

Non ha un vero e proprio braccio, quindi non può interagire fisicamente con l’ambiente circostante, ma ha numerose telecamere e una di queste è dotata di un braccetto telescopico che consente di cambiare il punto di osservazione.

In un certo senso è “simpatico”, sul suo display touch da 10” vengono infatti mostrate delle forme che ricordano molto degli occhi umani stilizzati, in grado quindi di trasmettere un certo grado di emozione e innescare un minimo di empatia.

Piccoli dispositivi come questo rappresentano soltanto l’inizio della nuova era della robotica domestica, in cui ci si aspetta che nel prossimo futuro macchine di varie tipologie, anche antropomorfe, possano trovare progressivamente uno spazio nella nostra quotidianità, per aiutarci nella cura delle nostre case, delle nostre famiglie e di noi stessi. A ben guardare nelle nostre case abbiamo già a disposizione un certo numero di macchine e robot, si va dalle lavatrici, alle lavastoviglie, ai frullatori, fino ad arrivare a quelli che sono chiamati, appunto, robot da cucina. Questi ultimi talvolta sono in effetti macchine a elevata complessità in grado di svolgere, anche in autonomia, un gran numero di compiti e funzioni. Ed è proprio questo che si cerca, in termini generali, nella robotica: l’autonomia. Abbiamo una lavastoviglie, ma in realtà vorremmo una macchina completamente in grado di sparecchiare la tavola, lavare tutte le stoviglie, riporle all’interno dei mobili e lasciare tutto pulito. Abbiamo una lavatrice, ma in realtà vorremmo una macchina completamente automatica in grado di prelevare i panni sporchi, lavarli, asciugarli, stirarli e riporli negli armadi giusti, facendo attenzione anche a identificare correttamente i proprietari in modo da dare a ciascuno i suoi capi d’abbigliamento. Abbiamo robot che aspirano in modo abbastanza accurato il pavimento, ma in realtà vorremmo macchine in grado di tenere pulita tutta la casa, compresi vetri, bagni, lampadari e l’interno dei mobili. L’elevata complessità e varietà di questi compiti fa sì che sia davvero difficile costruire un robot in grado di occuparsene totalmente e in completa autonomia, ma questa è unicamente una questione tecnologica che sarà presto superata grazie all’aumento delle capacità delle singole tecnologie e all’aumento dell’impatto generato da queste tecnologie sulle nostre vite.

C’è quindi da aspettarsi, per il prossimo futuro, che vengano messe sul mercato macchine sempre più complesse e in grado di svolgere compiti sempre più difficili, non predeterminati e dipendenti dall’esperienza e dalle condizioni al contorno. Si tratterà di macchine dotate di una componente robotica molto sofisticata, in grado di muoversi liberamente nelle nostre abitazioni, anche se i locali si trovassero su piani diversi. Saranno in grado di svolgere i compiti a loro assegnati grazie all’utilizzo di connettività, sensoristica e intelligenza artificiale. È indubbio, infatti, che dovremo essere di fronte a macchine costantemente connesse, dotate di sensori sofisticati in grado di identificare correttamente gli oggetti su cui operare e con la capacità, fornita dagli algoritmi di intelligenza artificiale, di trattarli nel modo corretto, senza danneggiarli e senza fare del male agli esseri umani che dovessero incontrare nel loro muoversi per casa. La componente meccanica sarà ovviamente fondamentale per rendere queste macchine sufficientemente piccole, agili e poco costose, ma il vero valore aggiunto sarà dato dagli algoritmi di intelligenza artificiale che saranno in grado di riconoscere gli oggetti e di determinare quale sia, in quel preciso istante e in quelle precise condizioni, il modo migliore per trattarli.

Non sarà un passaggio facile, ci aspettano anni di tentativi, piatti rotti e bicchieri messi nei cassetti della biancheria, ma la strada è tracciata e l’idea di un robot generalista in grado di prendersi cura della nostra casa è qui per restare e la sua commercializzazione è solo questione di tempo. Inizialmente avremo macchine specializzate su singoli compiti verticali, ma con il tempo queste specializzazioni diventeranno sempre più sfumate e le nostre macchine domestiche inizieranno a saper fare sempre più cose, a svolgere sempre più compiti e sapranno farlo sempre meglio.

In alcuni casi saranno macchine antropomorfe e questo potrebbe generarci qualche problema di relazione, a volte potremmo perdere di vista il fatto di stare parlando con una macchina (seppure con una coscienza simulata) e questo potrebbe introdurre una nuova classe di problemi di ordine etico, sociale e di relazione.

Ma siamo solo all’inizio, la strada della robotica domestica è tracciata e, molto probabilmente, la nostra vita cambierà, di nuovo, in meglio.