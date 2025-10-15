19.5 C
La rivoluzione erotica di Adelina Tattilo in Mrs Playmen

La rivoluzione erotica di Adelina Tattilo in Mrs Playmen

Su Netflix sta per debuttare “Mrs Playmen”, una serie italiana ispirata alla vita di Adelina Tattilo, una figura storica. Nel ruolo dell’editrice troviamo Carolina Crescentini, che interpreterà la fondatrice della rivista erotica Palymen, proposta italiana a Playboy.

La serie, composta da sette episodi e prodotta da Aurora TV, promette di affascinare il pubblico. Scopriamo di più su Adelina Tattilo, una pioniera del giornalismo e della cultura erotica in Italia. Nata a Manfredonia, in Puglia, nel 1928, ha lottato per la libertà sessuale delle donne, sfidando le convenzioni sociali dell’epoca.

Dopo una formazione in una scuola religiosa, ha deciso di seguire i suoi ideali, fondando nel 1967 la rivista erotica Playmen. Questo mensile ha avuto un impatto significativo, contribuendo a rompere il silenzio sul sesso e guadagnando un valore notevole in breve tempo. Grazie alle sue scelte editoriali rivoluzionarie, Adelina ha determinato il successo della rivista, trattando argomenti audaci e selezionando modelli di copertina che attiravano l’attenzione.

Non solo Playmen, Adelina ha lanciato nel 1974 anche “Libera. Il giornale della donna moderna”, approfondendo temi femministi. Negli anni ’90, ha creato “Adam”, una rivista di nudo maschile destinata al pubblico gay, che ha riscosso un grande successo.

Adelina Tattilo è scomparsa nel 2007 a Roma. Lasciò un’eredità culturale importante e tre figli che hanno seguito le sue orme nel mondo della comunicazione.

“Mrs Playmen” sarà disponibile su Netflix il 12 novembre.

