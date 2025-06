La Rivoluzione delle Donne: Omaggio alle Voci Femminili

Oggi, il mondo della musica italiana si prepara a rendere omaggio alle straordinarie voci femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. La Corte Malatestiana di Fano ospiterà l’evento “La Rivoluzione delle Donne”, il primo spettacolo della nuova rassegna “Corte in scena”, realizzato da Paola Turci e Gino Castaldo.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle 21:15, unisce parole, immagini e musica per celebrare artiste come Mina, Ornella Vanoni e Mia Martini, le cui scelte musicali e personali hanno anticipato il desiderio di emancipazione delle donne in Italia. Paola Turci sottolinea come queste cantanti l’abbiano ispirata e formata, evidenziando l’importanza di raccontare le storie di donne che, attraverso la musica, hanno sfidato i costumi e ridefinito la loro immagine in una società spesso maschile. Gino Castaldo aggiunge che l’idea di questo omaggio è emersa dal precedente appuntamento “Il Tempo dei Giganti”, dove è stata notata l’assenza di voci femminili. “La Rivoluzione delle Donne” si propone così come un viaggio emozionante, rendendo omaggio ai contributi delle donne nella musica e nella cultura. L’evento è organizzato da Elastica in collaborazione con L’Eredità delle Donne, e sarà parte di un tour con Rai Radio2 come radio ufficiale.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilrestodelcarlino.it