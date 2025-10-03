La rivoluzione delle donne in Formula 1: F1 Academy in crescita

Le donne hanno recitato un ruolo significativo nella storia della Formula 1, sfidando i pregiudizi in un ambiente prevalentemente maschile. In occasione del penultimo appuntamento dell’Academy Championship a Singapore, l’attenzione si concentra sulla F1 femminile, un movimento che ha guadagnato slancio negli ultimi anni con l’obiettivo di riportare una pilota al volante di una Formula 1, un evento assente dal 1976, quando gareggiò Lella Lombardi. Solo cinque donne hanno partecipato al campionato maschile: Lombardi, Maria Teresa De Filippis, Divina Galica, Desirè Wilson e Giovanna Amati.

La F1 Academy è emersa dalla W Series, e dal suo debutto ha contribuito a coinvolgere un numero crescente di donne negli sport motoristici. Il 2025 è considerato cruciale per la categoria. Le gare sono trasmesse in diretta, accompagnate da una serie Netflix che racconta le storie delle pilote, rivolgendo l’attenzione a un pubblico più vasto. Nella prima stagione, quindici piloti hanno gareggiato in eventi separati dal calendario della F1, con la finale di Austin trasmessa in diretta.

Nel 2024, gli investimenti sono aumentati e ogni costruttore ha sostenuto una pilota. La visibilità dell’Academy è considerata strategica, poiché le donne rappresentano circa il 40% degli appassionati di Formula 1. Un’indagine ha mostrato che il 23% degli spettatori segue l’Academy, con una percentuale che sale al 42% tra le donne. Susie Wolff, direttrice della F1 Academy, ha sottolineato l’importanza di aumentare la partecipazione femminile.

Maya Weug, supportata dalla Ferrari, ha espresso il desiderio di ispirare più ragazze a partecipare alle corse. A Singapore, Doriane Pin, rappresentante della Mercedes, è la favorita per il titolo, con un vantaggio di 20 punti sulla rivale Weug. Inoltre, Lisa Billard e Megan Bruce faranno il loro debutto, con Billard che diventa la più giovane partecipante della storia a soli 16 anni.