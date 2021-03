Roma. Passi per gli insegnanti ( per provare a tenere aperte le scuole), per le forze dell’ordine e i militari, ma a vedersi passare avanti magistrati, avvocati, personale amministrativo, studenti di medicina, ausiliari del traffico e magari anche gli “onorevoli”, i più fragili, le persone con gravi patologie, i disabili non ci stanno. Ed è a nome dei loro pazienti più vulnerabili, rimasti fuori da qualsiasi priorità, vittime di un indecente gioco allo scavalco da un capo all’altro d’Italia, che i medici di famiglia si appellano al premier Draghi. «Si sta creando una forte discriminazione nei confronti dei soggetti con patologie e più fragili – denuncia il segretario della Federazione dei medici di famiglia Silvestro Scotti – Chiediamo al governo l’immediata tutela dei soggetti fragili e di velocizzare la disponibilità di tutti i vaccini utilizzabili».

Disabili gravi, malati oncologici, persone di qualsiasi età con una o più patologie croniche hanno pagato il prezzo più alto alla pandemia, con il 98 per cento delle vittime, eppure basta guardare le tabelle di chi ha ricevuto il vaccino per rendersi conto – aggiunge Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale – che la campagna «non ha ancora lontanamente sfiorato proprio queste categorie di persone, che sono invece quelle più sottoposte a contagio e mortalità».

Già questa settimana, dal ministero della Salute si attende una nuova circolare che riveda le priorità e definisca in maniera inderogabile e uguale per tutti i criteri di vaccinazione, facendo passare avanti i vulnerabili e poi procedendo per età. Ieri il commissario per l’emergenza Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio, nel primo comitato operativo, hanno chiesto a tutte le regioni i piani vaccinali per verificarne la congruità ma anche le criticità e le necessità di intervento di protezione civile ed esercito . Entro 10 giorni il quadro dovrà essere definito.

Hub nelle città capoluogo ( ieri l’inaugurazione di quello alla stazione Termini a Roma mentre il capo dello Stato Mattarella ha visitato quello della Nuvola) e strutture, anche mobili, nei territori più piccoli. Il comando logistico dell’esercito e la protezione civile procedono rapidamente: i centri di vaccinazione in Italia nel giro di poche settimane sono balzati dai meno di 300 iniziali ai 1.609 attuali. E con loro è aumentato il ritmo delle somministrazioni che la prossima settimana punta a raggiungere quota 300.000 al giorno. Dal generale Figliuolo è già partito l’input a utilizzare le scorte di AstraZeneca senza più tenere la riserva del 30 per cento mentre per Pfizer e Moderna, destinati ai più anziani, resta l’indicazione della seconda somministrazione a tre settimane.

La prima ricognizione della struttura commissariale ha già messo in evidenza la più grossa criticità. Le Regioni sostengono di non sapere quando e quanti vaccini arriveranno, problema a cui si pensa di ovviare con spezioni bisettimanali in circa 500 punti. E in più mancano i vaccinatori: ne occorrono 100.000. Dei 7.000 medici e infermieri reclutati da Arcuri ne è entrata in servizio solo una parte e il personale ospedaliero, che adesso ha sulle spalle la campagna di vaccinazione, dovrà fare i conti con l’aggravarsi della pressione sui reparti Covid e sui pronto soccorso di nuovo in sofferenza con il moltiplicarsi dei contagi.

Una prima risposta immediata arriverà con la discesa in campo dei 40.000 medici specializzandi per i quali ieri è stato firmato il protocollo d’intesa con il ministero della Salute: 40 euro all’ora e su base volontaria. «Intesa fondamentale poiché solo con uno sprint sulle vaccinazioni si potrà superare l’emergenza», dice la ministra degli Affari regionali Gelmini.

L’ordine dei medici propone di utilizzare anche i 63.600 odontoiatri, anche se finora i 45.000 medici di famiglia che avrebbero già dovuto essere coinvolti nella campagna, hanno vaccinato pochissimi dei loro pazienti. «Di vaccini ne abbiamo visti davvero pochi, forse una dozzina a medico e tranne in alcune aree che definirei felici come il Lazio e la Calabria, dove si è partiti con le vaccinazioni, nel resto delle altre Regioni c’è poco o nulla. Si vuol correre un Gran Premio di Formula 1 con una Panda», l’amara analisi di Domenico Crisarà, vice segretario nazionale della federazione dei medici di famiglia.

