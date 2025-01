La rivolta a favore di Helena sui maxischermi di New York

I fan di Helena Prestes hanno avviato una rivolta sui social media, chiedendo “giustizia per Helena” e “ripescaggio per Helena”, rendendo gli hashtag relativi popolari su Twitter. La mobilitazione non si è fermata solo online; i sostenitori di Helena hanno raccolto fondi per affittare aerei che volano sopra la casa del Grande Fratello, portando messaggi chiari e hanno organizzato una manifestazione davanti all’ambasciata italiana a Londra. La campagna ha raggiunto anche New York, dove ieri sera il messaggio “Il mondo lo chiede: ripescaggio per Helena” è stato proiettato su un grandissimo schermo a Times Square in quattro lingue diverse.

L’evento ha coinciso con l’Inauguration Day di Donald Trump, portando una visibilità internazionale alla causa degli Heleners, che hanno sostenuto l’hashtag “Make Grande Fratello great again”. I video e le dichiarazioni sui social celebrano l’evento, con frasi che enfatizzano la dedizione e il talento di Helena, dichiarando che meritano uno spazio appropriato. Inoltre, è stato riferito che il costo per quei 15 secondi di video a Times Square è di circa 148,65 €, concedendo a chiunque l’opportunità di apparire virtualmente in uno dei luoghi più iconici del mondo.

Questa forma di protesta ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, riunendo fan e sostenitori attorno alla figura di Helena e richiamando l’attenzione su una dinamica che, secondo molti, il Grande Fratello ha perso. La campagna continua a guadagnare slancio, unendo voci da diverse parti del mondo in un appello collettivo.