ROVIGO – Samuele Bergantin, il rider di 21 anni rimasto paralizzato dopo un incidente stradale mentre consegnava le pizze, oggi sarà sottoposto a una delicata operazione all’ospedale di Novara: un intervento di neurochirurgia che ha lo scopo di fargli recuperare l’uso di braccia e gambe. Dopo l’incidente del 14 gennaio scorso, successo in provincia di Rovigo, si è messa in moto la macchina della solidarietà.

Con la campagna “Aiutiamo Samuele a camminare ancora” sono stati raccolti 72.500 euro, ai quali si aggiungono donazioni di privati e fondi raccolti con varie iniziative. Così lo studente di Antropologia, religioni e civiltà orientali all’Università di Bologna, che consegnava pasti a domicilio per pagarsi gli studi, potrà sottoporti a questo costoso intervento. Del resto, la lesione al midollo spinale è grave e va trattata in un centro altamente specializzato.

“Samuele, da metà febbraio, è stato accolto dall’Istituto di riabilitazione di Montecatone (Bologna), dove con l’ausilio del personale medico ed infermieristico altamente specializzato si è sottoposto ad un incredibile percorso di riabilitazione”, spiegano gli avvocati Marcello Gnan ed Irene Costantino, che lo assistono a livello legale.

Durante il percorso riabilitativo Samuele è stato seguito dal dottor Emanuele Gozzo, che parteciperà alla delicata operazione e che lo seguirà anche nel successivo percorso di riabilitazione. Il rider ventunenne di Pontecchio Polesine (Rovigo), sabato ha raggiunto la struttura ospedaliera di Novara con un’ambulanza appositamente messa a disposizione.

“Un sincero ringraziamento a tutto il personale medico che ha seguito Samuele dalla tragica serata di gennaio, agli amici e a tutte le associazioni che si sono prodigate per un’eccezionale raccolta di crowdfunding volta a consentire a nostro figlio di intraprendere il percorso chirurgico e riabilitativo” dicono i familiari.

Il dottor Emanuele Gozzo ha spiegato poi la natura dell’intervento, che mira a riparare i danni fratturativi riportati dal rachide, danni tuttora presenti e per i quali Samuele è costretto ad indossare quotidianamente un’apposita minerva (Apparecchio gessato che racchiude il capo, il collo e il torace, usato per immobilizzare la porzione cervicale della colonna vertebrale). I soldi raccolti con il crowdfunding saranno sufficienti anche per sostenere l’intera successiva fase di riabilitazione e di reinserimento-riadattamento in famiglia.