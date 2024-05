la rivelazione inedita sull’ex tronista

Per Pierpaolo Siano “Ida ha avuto molte opportunità” ma ha compiuto delle scelte discutibili. Non voleva essere la sua “ruota di scorta”

Pierpaolo Siano, ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne, ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad andare via dal dating show di Maria De Filippi appena prima che la tronista annunciasse la sua decisione di abbandonare il trono.

In un’intervista l’imprenditore di Avellino ha chiarito il significato della frase controversa pronunciata durante la puntata, quella che aveva suscitato l’indignazione del pubblico. “Impara a fare la donna, sono sette anni che fai questo teatrino, impara a fare la femmina”: queste le sue parole a Ida prima di lasciare la trasmissione.

In effetti quella frase poteva subire “diverse interpretazioni”. Siano ha chiarito che il suo percorso durante i mesi nel programma è sempre stato trasparente. Nelle ultime puntate, però, ha iniziato a vedere cose che non gli sono piaciute. Con troppa “delusione e frustrazione”, Siano ha pronunciato quella frase senza intenzione di offendere tutte le donne; voleva solo esprimere il desiderio di una maturità da parte di Ida nei suoi confronti.

Per Siano ci sarebbero modi diversi di conoscere e “prendere in giro” una persona. “Sono stato onesto durante tutto il percorso, le ultime scelte di Ida mi hanno deluso”. L’imprenditore ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne, specie a proposito del comportamento di Ida riguardo le segnalazioni su Mario Cusitore, che lei ha poi eliminato.

All’inizio del percorso sentivo da parte sua delle cose e le cose erano reciproche per entrambi. Poi ho notato dei cambiamenti da parte sua, nel momento in cui ho visto questi cambiamenti ho continuato ad andare avanti perché se una persona è interessata all’altra, anche se vede delle cose che non vanno, prova ad andare avanti, anche per capire. Ho deciso di andare fino alla fine per questo motivo, perché nutrivo dell’interesse nei suoi confronti.

Siano sostiene fermamente di non avere rimorsi. Come afferma lui stesso, non avrebbe “cambiato nulla delle sue scelte e delle sue parole”, ritenendole sempre coerenti. L’imprenditore, d’altronde, afferma di non volere essere “la ruota di scorta” di nessuno. Per lui “Ida ha avuto molte opportunità di conoscere diverse persone” ma ha compiuto delle scelte quantomeno discutibili.