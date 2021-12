Noel Gallagher parla della proposta ricevuta: un musical sulla sua vita e sulla carriera degli Oasis. Le parole de fratello Liam.

Noel Gallagher ha rivelato di essere stato contattato per un’offerta molto interessante: realizzare un musical a tema Oasis, che parli della storia del gruppo. Il musicista lo ha rivelato al comico Matt Morgan sul canale YouTube, High Flying Birds: “L’idea di un musical mi è stata lanciata in più di un’occasione” , ha rivelato Noel. “Qualcuno ne voleva realizzare uno chiamato ‘Everybody Is On The Run’ e poi c’p stato un altro sugli Oasis“.

Noel Gallagher

Noel Gallagher parla del musical sugli Oasis

Noel Gallagher ha ammesso di essere stato contattato per creare un musical basato sulla sua vita e sulla carriera degli Oasis. In un’intervista con Matt Morgan pubblicata sul canale YouTube di Gallagher, l’ex chitarrista degli Oasis ha anche rivelato che non era la prima volta che gli veniva proposto un musical sulla sua vita

Gli Oasis si sono sciolti nel 2009 a seguito di una rottura nel backstage tra Noel e il fratello Liam. Nel 2019, Noel ha detto al The Sun: “Il musical! La gente mi ha parlato di questo negli ultimi 10 anni. E stranamente, Live Forever è sempre il titolo“.

Aggiungendo: “Ho parlato con un ragazzo inglese che lavora a Broadway e che conosce queste cose e mi ha detto: ‘Il tuo viaggio dalla miseria alla ricchezza’“, ha spiegato. “E io, ‘Devi renderlo così dickensiano? Non ho mai indossato stracci‘. La gente ama quella m**da, lo so. È inevitabile che accadrà un giorno. Andrò a vederlo una volta“.

Il tweet di Liam

Prendendo nota della discussione, Liam ha condiviso i suoi pensieri. “Oasis The Musical“, ha twittato. “Cinque ragazzi di Manchester fondano una band e conquistano il mondo. Il piccolo che scrive le canzoni si trasforma in una f**a enorme, licenzia tutti tranne il fratellino perché non ha le p***e. Divide la band, c’è una trama per voi“.

È stato un anno impegnativo per i fratelli Gallagher. A parte l’uscita del documentario Oasis Knebworth 1996, a settembre, Noel ha rivelato che entrambi i fratelli stanno felicemente portando avanti le loro carriere da solisti in questo momento. Parlando nel podcast How to Wow di Chris Evans, ha detto: “Sta facendo le sue cose e io sto facendo le mie e siamo entrambi abbastanza felici di farlo al momento“.