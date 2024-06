la rivelazione del suo valore nel corpo umano

Il corpo umano adulto contiene circa 5 litri di sangue, che include vari metalli come ferro, cromo, zinco e oro. Il sangue è essenziale per la vita, trasportando ossigeno e nutrienti, raccogliendo prodotti di scarto, distribuendo cellule immunitarie e formando coaguli per prevenire la perdita di sangue durante le lesioni.

In un adulto medio, ci sono circa 0,2 milligrammi di questo prezioso metallo, oltre ad altri elementi come ferro, cromo e zinco. Considerando che nel momento in cui scriviamo il giallo metallo ha un valore di circa 70 euro al grammo, la quantità all’interno del nostro corpo vale all’incirca 1,4 centesimi di euro.

Il ferro è fondamentale per la formazione dell’emoglobina, la proteina nei globuli rossi che trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo. Il cromo e lo zinco svolgono ruoli chiave nel metabolismo e nella funzione immunitaria. La presenza di oro, sebbene in piccole quantità, è parte della complessa composizione chimica del sangue che supporta varie funzioni corporee.

Disturbi del sangue, come l’anemia, possono avere un impatto significativo sulla salute generale, poiché influenzano la capacità del sangue di svolgere queste funzioni cruciali. L’anemia da carenza di ferro, ad esempio, si verifica quando non ci sono abbastanza globuli rossi sani per trasportare l’ossigeno, causando sintomi come stanchezza e debolezza. Trattamenti comuni includono integratori di ferro e, in casi più gravi, trasfusioni di sangue.

A proposito… ma a che punto siamo con il sangue artificiale?