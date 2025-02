La rivelazione del conduttore sul cantante

Carlo Conti ha confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 in un’intervista al settimanale Chi, riflettendo sull’edizione 2025 e commentando i gossip su Fedez, Achille Lauro e Tony Effe. Il conduttore ha scherzato sul fatto che inizierà ad ascoltare i brani in gara a partire da giugno e ha espresso la volontà di continuare a partecipare alla manifestazione. Ha ironizzato, affermando di non poter rivelare chi parteciperà nel 2026, ma ha dichiarato che intende circondarsi di amici sul palco, come fatto nelle edizioni precedenti.

Conti ha mostrato soddisfazione per l’andamento del Festival 2025, evidenziando un momento emozionante quando il pubblico ha intonato “Uno di noi, Carlo, uno di noi”, un riconoscimento della sua normalità e del suo percorso professionale. Ha sottolineato che il Festival è una competizione musicale e si è augurato di aver contribuito a renderla piacevole. Riguardo al suo stile di conduzione, ha commentato le critiche sulla sua rapidità, affermando che non sarà mai in grado di accontentare tutti.

In merito ai gossip sul Festival, Conti ha discusso le polemiche che hanno coinvolto Fedez, Achille Lauro e Tony Effe. Ha notato che Tony si è trovato in una situazione difficile durante il suo debutto. Riguardo a Fedez, che ha ottenuto il quarto posto, ha apprezzato la sua canzone “Battito”, elogiando il modo in cui affronta temi delicati come la depressione. In conclusione, Conti si prepara a un nuovo capitolo del Festival, desideroso di mantenere viva l’energia del pubblico.