U2, All That You Can’t Leave Behind: la tracklist e i dettagli sulla ristampa dello storico album della band irlandese, contenente la hit Beautiful Day.

Tempo di festa in casa U2. La band di Bono ha annunciato l’arrivo di una speciale ristampa dell’album All That You Can’t Leave Behind per il 20esimo anniversario dello storico disco in cui è presente la celeberrima Beautiful Day. Una riedizione speciale, con un cofanetto Super Deluxe da ben 51 tracce, che sarà pubblicata il 30 ottobre, proprio nel giorno dell’anniversario dell’album originale.

U2, All That You Can’t Leave Behind: la ristampa

All’interno di questo speciale e importante cofanetto sarà presente: un libro con copertina rigida di 32 pagine con tante immagini della band; 39 bonus track tra cui albune b-side in versione rimasterizzata; out-take delle sessioni di registrazione dell’originale album; 19 brani live tratti da un concerto a Boston del giugno 2001; una raccolta di 11 remix tra cui 4 versioni inedite scoperte di recente negli archivi della band irlandese. Insomma, tanto materiale per soddisfare i fan anche più esigenti.

U2

All That You Can’t Leave Behind: un album di successi

Decimo album nella storia discografica del gruppo, ATYCLB conteneva alcuni dei singoli di maggior successo della loro carriera, come Beautiful Day, Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of, Elevation e Walk On. Arrivò in prima posizione nelle classifiche di 32 paesi in tutto il mondo. Prodotto da Daniel Lanois e Brian Eno, conquisto 7 Grammy, tra cui quello di Miglior album rock. Inoltre è l’unico album nella storia ad aver vinto il premio di Record of the Year per due volte, nel 2001 con Beautiful Day e nel 2002 con Walk On.

Di seguito la tracklist:

1 – Beautiful Day

2 – Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of

3 – Elevation

4 – Walk On

5 – Kite

6 – In a Little While

7 – Wild Honey

8 – Peace on Earth

9 – When I Look at the World

10 – New York

11 – Grace

12 – The Ground Beneath Her Feet