La risposta in conferenza stampa di oggi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la liberazione della giornalista Cecilia Sala, indicando che è stata una giornata significativa per l’Italia. Durante una conferenza stampa, Meloni ha condiviso che la sua emozione più grande è stata quella di contattare una madre per informarla del ritorno a casa della figlia. Ha sottolineato che il successo non è stato il risultato del suo lavoro individuale, ma il risultato di una collaborazione tra vari attori, tra cui il sottosegretario Mantovano, l’intelligence, il corpo diplomatico e il ministro degli Esteri Tajani.

Meloni ha descritto il processo di liberazione come una “triangolazione complessa” che ha coinvolto Iran e Stati Uniti, evidenziando come la questione sia stata seguita con costanza dall’inizio. Ha spiegato che si è trattato di un puzzle che è stato assemblato con attenzione. Inoltre, ha fatto riferimento al caso di Abedini, un ingegnere iraniano detenuto in Italia. Ha specificato che ci sono state e continueranno a esserci interlocuzioni al riguardo, indicando che il lavoro è ancora complesso e non si è concluso con la liberazione di Cecilia Sala.

La presidente ha informato che il caso di Abedini è in fase di valutazione da parte del ministero della Giustizia, sia dal punto di vista tecnico che politico. Ha fatto riferimento alla necessità di discutere i dettagli seguendo il trattato di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti e ha esposto il suo desiderio di discutere la situazione anche con il presidente Biden, il quale avrebbe dovuto essere presente a Roma.

Meloni ha dunque ribadito l’importanza della cooperazione internazionale nella risoluzione di questioni delicate come quella della liberazione di ostaggi e la gestione di casi di detenuti, sottolineando il continuo impegno del governo italiano nel mantenere rapporti costruttivi con gli alleati. Ha concluso affermando che, sebbene il risultato ottenuto sia incoraggiante, il percorso di dialogo e risoluzione di questioni più complesse è ancora lungo e richiede attenzione e collaborazione a vari livelli.