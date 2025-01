La risposta di Jannik a Mattarella

Niente Quirinale per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, recente campione degli Australian Open, non parteciperà alla cerimonia di domani, mercoledì 29 gennaio, per celebrare con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella i successi del tennis italiano nel 2024. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il numero uno del mondo è affaticato dopo l’intensa competizione a Melbourne e i medici gli hanno consigliato un riposo assoluto.

Sinner aveva già manifestato dei dubbi sulla sua partecipazione, dichiarando: “Non so ancora se andrò, devo decidere”, subito dopo la vittoria in Australia. Nonostante l’incertezza, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Tennis Paralimpico (Fitp), Angelo Binaghi, si era mostrato ottimista riguardo alla presenza di Sinner all’evento: “Io confido che Jannik, protagonista principale di questa cavalcata del 2024, sia con noi dal presidente Mattarella per una celebrazione straordinaria”, aveva affermato a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. Tuttavia, le sue speranze sono rimaste tali, poiché Sinner non si presenterà.

La decisione di Sinner di non partecipare è comprensibile, dato il grande impegno fisico richiesto durante il torneo. Il suo riposo è quindi fondamentale per mantenere il suo alto livello di competitività. Questo rifiuto mette inoltre in evidenza le sfide che gli atleti professionisti affrontano nel bilanciare impegni personali e richieste sportive. Nonostante l’assenza di Sinner, il tennis italiano continua a festeggiare il proprio successo e a guardare al futuro con ottimismo.