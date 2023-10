la risposta di Francesca Michielin a Morgan

Dopo il botta e risposta tra Morgan e Davide Simonetta, anche Francesca Michielin replica al giudice sulla sua critica a Bellissima.

Tiene banco la prima polemica dell’anno ‘partorita’ dai Live di X Factor 2023, quella inerente Bellissima, la hit di Annalisa definita da Morgan come “armonicamente inesistente“. Un commento che non è stato, ovviamente, accettato con grande savoir-faire da uno degli autori del brano, Davide Simonetta.

Attraverso i social, il cantautore ha di fatto sminuito le parole di Morgan, affermando che provengono da un artista che in carriera non vanta alcuna hit. Una replica che ha permesso al giudice di X Factor di scatenarsi in una risposta rilasciata a Rolling Stone Italia, con il dito puntato sullo stesso Simonetta, su altri grandi autori del nostro pop (come Dario Faini) e su un’industria che, a suo dire, non premia il talento e il genio, ma solo chi entra nel giro giusto.

Parole che hanno fatto molto rumore, anche perché non trovano del tutto d’accordo molti degli stessi personaggi che gravitano attorno al mondo di X Factor, tra cui la conduttrice Francesca Michielin.

Francesca Michielin replica a Morgan

Senza entrare al centro della discussione, analizzando parola per parola tutto ciò che Marco Castoldi ha proferito nella sua controreplica sul noto magazine, Francesca Michielin si è divertita a dire la sua sul ‘caso Bellissima’ durante il suo primo appuntamento dal vivo nella rassegna Suono di sabato all’Arca, il 28 ottobre a Milano.

Morgan

A quanto pare, infatti, la conduttrice del talent non si trova del tutto d’accordo con il giudice. Anzi, è in completo disaccordo, e parlando del brano Bellissima di Annalisa, canticchiato anche durante il suo spettacolo live, ha provocato l’assente Morgan: “Io volevo dire questa cosa. Di ‘do’ in questo pezzo ce ne sono pochi. Non sto scherzando, questa canzone è armonicamente molto complessa“.

La critica di Ambra e Francesca Michielin a Morgan

Nella sua replica a distanza a Morgan, Francesca non ha voluto solo sottolineare come il giudizio del cantautore dei Bluvertigo sia stato, dal suo punto di vista, superficiale, ma anche quanto all’interno di un programma come X Factor non sia semplice poter smorzare tali comportamenti: “Io ci tengo a dirlo perché non posso parlare quando sono là“.

“Voi sì“, ha aggiunto Francesca, rivolta ad Ambra, ospite del suo spettacolo. Dal suo punto di vista anche la giudice sente di avere le mani legate: “Anche io non posso parlare“.

La cantautrice di Bassano ha quindi analizzato brevemente la parte iniziale di Bellissima, lanciando un messaggio molto forte: basta con il sessismo in televisione, perché a suo dire Morgan chiedendo ad Ambra se sapeva cosa fosse un Do minore avrebbe messo in dubbio le sue capacità. Ci sarà spazio per una nuova replica dello stesso cantautore alle sue colleghe?