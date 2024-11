La Risposta di Alessandro Impagnatiello

Il 25 novembre, durante la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Corte d’Assise di Milano ha condannato Alessandro Impagnatiello all’ergastolo per l’omicidio della sua fidanzata Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio 2023. Giulia era incinta di sette mesi quando è stata uccisa a Senago. Impagnatiello, ex barman di 30 anni, è stato dichiarato colpevole di omicidio volontario aggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.

Dopo la lettura della sentenza, Loredana Femiano, madre di Giulia, ha pianto in aula, abbracciata dai familiari, manifestando così il suo dolore per la perdita. “Non abbiamo mai parlato di vendetta, non esiste vendetta. Abbiamo perso una figlia, un nipote, abbiamo perso la nostra vita”, ha affermato la madre, sottolineando come questo tragico evento avrà un impatto permanente sulla loro vita. La sorella di Giulia, Chiara, ha descritto la vittima come una persona gentile e sensibile, capace di pensare agli altri anche nei momenti di grande sofferenza.

Giulia era ricordata dai familiari come un’anima gentile. Durante un flash mob organizzato dal Comitato per le pari opportunità davanti al Palazzo di Giustizia, i familiari hanno esposto uno striscione con la sua foto, enfatizzando la necessità di sensibilizzare le donne che vivono situazioni di violenza. Chiara ha dichiarato che Giulia è una madre uccisa dal suo compagno, ma anche un simbolo di coraggio per le donne che si trovano in situazioni simili, invitandole a trovare la forza di allontanarsi dalla violenza.

La madre e la sorella di Giulia hanno espresso la speranza che da questa tragica vicenda possa emergere un messaggio di libertà e determinazione per le donne vittime di violenza. La condanna di Impagnatiello è vista come un passo importante nella lotta contro il femminicidio e nella lotta per i diritti delle donne. La famiglia di Giulia è determinata a mantenere viva la sua memoria, trasformando il dolore in una missione per aiutare altre donne in difficoltà.