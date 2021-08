Un breve testo ma volutamente pubblicato in prima pagina sull’Osservatore Romano. Pur senza citarlo mai direttamente, è la risposta che il Vaticano tramite l’autorevole teologo argentino Victor Manuel Fernandez, arcivescovo di La Plata molto vicino al Papa, dà al Rabbino Rasson Arousi che ha chiesto chiarimenti su affermazioni che Francesco ha fatto nella catechesi dell’11 agosto scorso.

Rasson Arousi si è detto “preoccupato” dal momento che alcune parole del Papa sembrerebbero suggerire che la legge ebraica sia obsoleta. Fernandez risponde che le parole del Papa, prese da San Paolo, in realtà riprendono convinzioni profonde di alcune tradizioni ebraiche. Anche per gli ebrei la salvezza viene dal compiere la Legge ma con l’aiuto di Dio. La emunà – atteggiamento di fiducia in Yahweh che attiva il compimento della Legge – è al centro della Torah. Anche nell’ebraismo non c’è autosufficienza dinanzi a Dio. La sola legge esterna senza l’opera purificatrice di Dio per ebrei e cristiani non può cambiare l’uomo.

Victor Manuel Fernandez è fin dai tempi di Buenos Aires vicino a Francesco. In Argentina l’ha sempre consigliato sui temi teologici più spinosi. Per anni è stato rettore dell’Università Cattolica di Argentina, poi promosso a La Plata. Per Fernandez “quando san Paolo parla della giustificazione per la fede, in realtà sta riprendendo profonde convinzioni di alcune tradizioni ebraiche”. “Perché – continua – se si affermasse che la propria giustificazione si ottiene attraverso il compimento della Legge con le proprie forze, senza l’aiuto divino, si starebbe cadendo nella peggiore delle idolatrie, che consiste nell’adorare se stessi, le proprie forze e le proprie opere, invece di adorare l’unico Dio”.

Spiega Fernandez che “è imprescindibile ricordare che alcuni testi dell’Antico Testamento e molti testi ebraici extrabiblici mostravano già una religiosità della fiducia nell’amore di Dio e invitavano a un compimento della legge attivato nel profondo del cuore dall’azione divina”. “Un’eco recente di questa antica convinzione ebraica, che rinuncia all’autosufficienza dinanzi a Dio, si può trovare nella seguente frase del Rabbi Israel Baal Shem Tov (inizio del XIX secolo): ‘Temo molto più le mie buone azioni che mi producono piacere di quelle cattive che mi producono orrore’”.

Secondo il vescovo argentino “le tradizioni ebraiche riconoscono anche che per compiere integralmente la Legge occorre un cambiamento che parte dai cuori”. Scrive: “Cristiani ed ebrei non diciamo che a valere è il compimento esteriore di certe usanze senza l’impulso interiore di Dio. La teologia ebraica in realtà coincide con la dottrina cristiana su questo punto, soprattutto se si parte dalla lettura di Geremia e di Ezechiele, dove appare il bisogno di una purificazione e di una trasformazione del cuore. Come non vedere in Rm 2, 28-29 una continuazione e un approfondimento di Ger 4, 4; 9, 24-25)? Ebrei e cristiani riconosciamo che la sola legge esterna non può cambiarci senza l’opera purificatrice e trasformatrice di Dio (Ez 36, 25-27), che per noi ha già cominciato a rendersi presente nel suo Messia (Gal 2, 20-21)”.

E conclude: “D’altro canto, ricordiamo che secondo la profondissima interpretazione di sant’Agostino e di san Tommaso sulla teologia paolina della legge nuova, la sterilità di una legge esterna senza l’aiuto divino non è solo una caratteristica della Legge ebraica, ma pure dei precetti che lo stesso Gesù ci ha lasciato: ‘anche la lettera del Vangelo ucciderebbe se non avesse la grazia interiore della fede, che guarisce'”.