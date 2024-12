La risposta del generale e il consenso di Matteo Salvini

Fedez ha offerto uno spinello a Roberto Vannacci durante la registrazione del suo nuovo podcast “Pulp”, condotto insieme a Mr Marra. Il generale della Lega ha rifiutato categoricamente, ma ha ispezionato l’oggetto offerto dal rapper. La puntata andrà in onda lunedì 9 dicembre e ha già suscitato interesse tra i follower di Fedez, soprattutto attraverso le stories su Instagram, dove è stato mostrato un breve scambio riguardo lo spinello, che Vannacci ha inizialmente scambiato per un sigaro.

Vannacci ha espresso il suo disprezzo per il “turpiloquio gratuito”, definendolo come un modo di vantarsi di comportamenti proibiti, mentre Fedez ha difeso l’uso del linguaggio provocatorio, affermando che è “quella la figata”. Questo scambio evidenzia le differenze di fondo tra i due personaggi, con Vannacci concentrato su valori tradizionali e schietti, mentre Fedez si distingue come esponente di una cultura pop più libera e provocatoria.

La relazione tra i due sembra essersi sviluppata anche prima della registrazione. Durante un’intervista su Radio24, Fedez aveva elogiato le capacità comunicative di Vannacci, ritenendolo superiore alla segretaria del PD, Elly Schlein. Questo commento non è passato inosservato e Vannacci ha risposto con un post su Facebook, affermando di piacere anche a Fedez, sottolineando l’idea di un “mondo al contrario”.

La foto promozionale del podcast, che mostra Vannacci che fa il gesto della “decima” con le dita e Fedez che soffia fumo, ha generato un notevole interesse sui social media, raggiungendo in poche ore oltre 210.000 reazioni e quasi 900 commenti. Tra le reazioni, spicca anche il like di Matteo Salvini, leader della Lega, che ha portato Vannacci all’Europarlamento di Strasburgo.

In conclusione, l’episodio di “Pulp” non solo mette in luce le differenze tra Fedez e Vannacci, ma anche le dinamiche politiche e sociali attuali, con il rapper che sfida le convenzioni e il generale che cerca di mantenere un certo livello di integrità e rispetto. La combinazione di questi due mondi contrapposti crea un argomento di discussione interessante per il pubblico.