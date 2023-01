la risposta del direttore è da applausi

Un uomo, dovendo prenotare una camera per le vacanze, ha inviato una mail al direttore dell’hotel per sapere se avrebbe potuto con sé il suo cane: la sorprendente risposta che ha ricevuto è stata condivisa sui social.

Per tutti coloro che vivono insieme a un animale domestico organizzare una vacanza non è mai un’impresa semplice. Alcune persone sceglieranno di lasciare, seppur a malincuore, i loro amici a quattro zampe a famigliari o ad amici per il periodo in cui si troveranno lontani da casa. La maggior parte, però, preferirà portare con sé i propri animali domestici. Se si prende questa seconda decisione, sarà necessario scegliere accuratamente il genere di vacanza che si è intenzionati a fare e soprattutto sarà fondamentale scegliere in modo ponderato la casa o l’albergo ottimale per le esigenze di tutti i membri della famiglia. Questo è stato esattamente il ragionamento che ha guidato le decisioni di un uomo di nome Mark, che ha cercato un hotel per sé e per il suo cane Spike.

Invia una mail al direttore dell’hotel per sapere se i cani sono ammessi: l’incredibile risposta ricevuta

Mark, nell’organizzare una vacanza, ha scelto di non separarsi dal suo amato cane di razza Labrador Retriever di nome Spike. Cercando un alloggio da poter prenotare, l’uomo si è preoccupato di verificare che nelle strutture da lui prese in considerazione fossero ammessi gli animali. Dopo aver trovato un hotel vantaggioso per il prezzo e per la posizione, ha contattato via mail il direttore per assicurarsi che anche i cani vi potessero alloggiare.

La mail che ha ricevuto come risposta è stata talmente sorprendente che Mark ha pensato di condividerla sui social per mostrare a tutti la gentilezza e disponibilità dell’albergatore, nonché il suo punto di vista. Nell testo della missiva, dopo una breve introduzione («Salve signore, lavoro in questo hotel da molti anni») è possibile leggere una spiegazione alquanto insolita delle ragioni per le quali gli animali domestici sono ammessi in quell’hotel.

Il direttore assicura infatti che in tutto il tempo in cui ha lavorato come albergatore non ha «mai sorpreso un cane a rubare asciugamani, lenzuola, posate, quadri o qualunque altro oggetto all’interno della stanza. Non ho mai dovuto chiamare la polizia per molestie da parte di un cane ubriaco nel cuore della notte». L’uomo continua inoltre ricordando che i cani, a differenza degli umani, non solo sono più educati ma rispettano anche le regole stabilite: «Nessun cane ha mai fatto il furbo per pagare il conto dell’albergo, rifilandomi assegni a vuoto. Non ho mai sorpreso un cane a fumare dove c’era il divieto». Il direttore conclude quindi dicendo a Mark che non solo «il suo cane è il benvenuto nel mio hotel! Anzi le dirò di più, se il suo cane garantirà per lei, è il benvenuto insieme a lui! Cordiali saluti». Graditi ospiti dell’albero, Spike e Mark hanno trascorso delle ottime vacanze, confermando ancora una volta le idee del direttore dell’hotel sull’educazione e la pulizia degli animali domestici che si comportano sempre meglio degli umani. (di Elisabetta Guglielmi)