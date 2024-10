La risposta ai pettegolezzi sulla “coppia aperta”

Chiara Ferragni ha ricevuto il suo quinto Tapiro d’oro a Striscia la Notizia, un momento che ha suscitato grande attenzione mediatica. Durante l’episodio, l’influencer ha affrontato le voci sul suo rapporto con l’ex marito Fedez, in particolare quelle lanciate da Taylor Mega riguardo a una presunta “coppia aperta” tra di loro. Taylor, in un’intervista a Le Iene, aveva insinuato che non si possa parlare di tradimento in una relazione aperta, lasciando trapelare informazioni su gossip e relazioni. Tuttavia, né Fedez né Chiara avevano mai confermato o smentito tali affermazioni, fino a quando Chiara è stata intervistata da Valerio Staffelli a Striscia la Notizia.

Durante l’intervista, Chiara ha esordito con una battuta sulla sua situazione legale, per poi passare a chiarire la questione della relazione con Fedez. Ha affermato chiaramente di non aver mai vissuto una “coppia aperta”, enfatizzando che, se tale definizione implica un tradimento da parte di uno dei partner, allora non era consapevole di trovarsi in tale situazione. Il suo messaggio è stato chiaro: si è dichiarata tradita da Fedez, lasciando intendere la sua innocenza in tutta la faccenda.

Chiara ha utilizzato questo momento anche per sottolineare come, nonostante le difficoltà passate, ora sembri aver ritrovato serenità grazie al suo nuovo compagno, Silvio Campara. Con queste dichiarazioni, Chiara ha cercato di mettere un punto definitivo su un capitolo doloroso della sua vita, mirando a voltare pagina dopo la separazione e i controversi gossip legati alla sua vita personale.

La risposta di Chiara Ferragni rappresenta un’alternativa appassionata e diretta alla narrativa alimentata dai media e dalle voci circolanti, proponendo una visione personale che chiarisce e difende le sue scelte e sentimenti. Con questo Tapiro d’oro, Chiara non solo celebra un riconoscimento simbolico, ma utilizza anche la piattaforma per riconquistare la narrazione del suo percorso emotivo e personale.