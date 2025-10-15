La riscoperta di Capotorti: un mottetto a Molfetta

Sabato 18 ottobre, nell’ambito di un festival dedicato al compositore Luigi Giuseppe Capotorti, avrà luogo la prima esecuzione moderna di un suo inedito. La chiesa di San Pio X a Molfetta ospiterà questo importante evento alle 19:30, sotto la direzione di Nicola Petruzzella.

Il mottetto “Jam cessa, crudelis” è stato riscoperto grazie agli sforzi di Petruzzella, che ha coordinato un’operazione di recupero di questa pagina sacra firmata dal compositore napoletano, molto attivo tra il Sette e l’Ottocento. Capotorti, che condivide le origini molfettesi con Riccardo Muti, ha visto il suo lavoro rivalutato negli ultimi anni, con diverse iniziative volte a far conoscere il suo repertorio.

Il concerto, a ingresso libero, vedrà come protagonisti il tenore Federico Buttazzo e l’Ensemble Luigi Capotorti, entrambi diretti da Petruzzella. Durante l’evento sarà presentata anche l’edizione critica del mottetto, curata dallo stesso Petruzzella in collaborazione con Vito Giovanni Maria Mastrorilli, Roberta Magarelli ed Emilia De Ceglia.

Il mottetto si struttura in tre sezioni vocali intervallate da recitativi secchi e presenta un linguaggio musicale fresco, con una voce di tenore scritta in alta tessitura e una partitura orchestrale espressiva. La preghiera del testo invoca conforto e salvezza nella spiritualità, con elementi di amore mistico.

La prima sezione, “Jam cessa, crudelis”, esprime l’angoscia dell’anima, seguita da un recitativo che pone l’accento sulla clemenza divina. La seconda parte, “Aurae dulces”, combina dolcezza melodica con un vigoroso Allegro, mentre il mottetto culmina con un’Allegretto che riflette una lode eterna. Questa edizione critica rappresenta un’opportunità per riscoprire e interpretare la musica sacra di Capotorti, un artista di notevole talento.