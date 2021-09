Dal lago di Como, dove ogni anno il primo weekend di settembre, in occasione del forum Ambrosetti, si incontrano alcuni fra i potenti della Terra (e quasi tutti quelli che contano in Italia), arriva un canto delle sirene. Si parlava dei fondi del Recovery Plan e il ministro per la transizione digitale Vittorio Colao ha detto: “Ci sono grandi opportunità, dobbiamo usare questi fondi per rendere l’Europa un terreno fertile per far sì che la prossima giant tech sia europea, dobbiamo creare l’ambiente, l’infrastruttura, il quadro normativo e gli incentivi finanziari perché sia possibile”.

Sono nove anni esatti che in Italia c’è una legislazione specifica per le startup. “La crescita del paese passa per la creazione di startup innovative” diceva ai tempi il ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera. “Le startup e l’agenda digitale sono in grado di trasformare l’Italia” furono le parole usate dal premier Mario Monti presentando il decreto. Era l’ottobre 2012 e sarebbe ingeneroso dire che nulla è cambiato: c’è un ecosistema di imprese, investitori e hub che ogni anno è, lentamente, cresciuto.

Per qualche stagione le startup sono persino andate di moda: bastava farne una con una promessa di innovazione curiosa per guadagnarsi l’attenzione dei media. Adesso non è così e non è detto che sia un male. Non è di influencer che abbiamo bisogno ma di imprenditori visionari e concreti. Eppure nell’indifferenza generale o quasi nel 2021 un centinaio di imprese sono state capaci di attrarre investimenti e crescere anche durante la pandemia. Saranno la nuova Google? Non scherziamo, non saranno i facili slogan a farci recuperare il ritardo – enorme – con gli altri paesi europei; ma piuttosto la consapevolezza, del valore che abbiamo in casa e di quello che serve per farlo crescere, per farlo scalare in tutto il mondo.

Come Italian Tech vorremmo contribuire ad aumentare questa consapevolezza. Senza la pretesa di sostituirci a quelli che già fanno egregiamente questo lavoro di costruzione di una community di startupper, ma piuttosto per aiutare anche loro ad allargare il raggio di azione. Portare le startup, solo le migliori, solo quelle che valgono davvero, fuori dalla nicchia dove oggi stanno.

Per questo il 23 e 24 settembre alcuni fra i più interessanti startupper e investitori italiani saranno sul palco delle Officine Grandi Riparazioni di Torino, in occasione della Italian Tech Week, accanto ad alcuni fra i più interessanti startupper e investitori del resto del mondo. E da oggi proviamo a conoscerli meglio, a dare loro la parola. Li abbiamo invitati a raccontarsi usando la tribuna del nostro Tech Talk, l’appuntamento quotidiano con l’innovazione che abbiamo inaugurato fin dal nostro debutto, il 24 maggio scorso.

E quindi fino al 20 settembre ogni giorno, all’ora di pranzo, andremo alla scoperta di alcuni fra quelli che in questi anni hanno deciso di scommettere sull’innovazione tecnologica, di farlo restando in Italia e che se la stanno cavando piuttosto bene. Io stesso, che in questo piccolo mondo ci vivo da anni, molti di loro non li conosco e sono ansioso di ascoltarli: sarà un bel viaggio, ne sono certo.