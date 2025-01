La riproduzione delle galline: come si svolge l’accoppiamento

I pulcini nascono da uova originate dall’accoppiamento tra gallina e gallo. La riproduzione avviene in modo particolare, senza penetrazione come in altri animali. La gallina possiede una cloaca, attraverso cui il seme del gallo passa verso l’apparato riproduttivo. L’ovario della gallina contiene circa 4000 cellule uovo. Una volta fecondato, l’ovulo inizia il suo percorso lungo l’ovidotto, strutturato in cinque parti. Il gallo, d’altro canto, possiede un pene cloacale che si gonfia di liquido seminale durante l’accoppiamento.

Le galline non producono uova esclusivamente dopo l’accoppiamento; anche quelle raccolte nei pollai sono normalmente deposte quotidianamente, a prescindere dalla presenza di un gallo. Si distingue tra uova fertili, frutto di accoppiamento, e uova comunemente consumate. Per controllare la fertilità si può ispezionare un uovo in controluce dopo sette giorni dalla deposizione. Se si notano punti scuri con diramazioni, è probabile che si tratti di un embrione.

Il modo di accoppiamento tra gallina e gallo è influenzato dall’età degli animali: galline giovani, tipicamente sotto un anno, sono più fertili. Esistono modalità di accoppiamento individuale e di massa. Nel primo caso, un gallo è con una sola gallina, mentre nel secondo, può esserci un gallo con molte galline, con un numero di galli uguale o superiore a quello delle femmine.

Durante il rituale di accoppiamento, il gallo danza e cerca di raggiungere la gallina, allineando la sua cloaca con quella della femmina per depositare lo sperma. Questa operazione può ripetersi fino a 30 volte al giorno. Lo sperma può fecondare la gallina per un massimo di 15 giorni. Una gallina depone un uovo ogni 24-48 ore.

Il tempo di incubazione per le uova perché nascano pulcini va dai 21 ai 24 giorni, durante i quali la gallina, chiamata chioccia, riscalda le uova. I galli possono rappresentare una minaccia per le uova, poiché tendono a beccarle. Studi rivelano che le uova fecondate hanno un valore nutrizionale superiore rispetto a quelle non fecondate, rendendo le prime particolarmente benefiche da consumare.