La rinascita di TIM

TIM ha svelato la sua nuova identità visiva, caratterizzata da uno stile dinamico e colori moderni, per rappresentare la strategia ‘digital with human touch’. Questa strategia unisce la semplicità del digitale a una presenza radicata nel territorio. Il lancio della nuova identità è accompagnato da uno spot istituzionale che sarà trasmesso a partire da domani. Questo annuncio illustra l’evoluzione della comunicazione in Italia e il ruolo di TIM nell’innovazione e nel cambiamento, sostenendo nuovi stili di vita e connessioni tra le persone.

Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, ha dichiarato che l’azienda sta vivendo un importante rinnovamento, riflettendo il suo lungo percorso come cuore dell’innovazione in Italia. Labriola ha sottolineato l’importanza di rimanere vicini a clienti e imprese, facilitando la vita quotidiana, il lavoro e l’istruzione attraverso il digitale. Lo spot mostra la storia del brand intrecciata con quella del Paese, utilizzando la canzone ‘Figli delle stelle’ di Alan Sorrenti per sottolineare come la tecnologia e TIM siano evoluti insieme.

Il viaggio visivo dell’annuncio esplora l’evoluzione tecnologica degli ultimi cinquant’anni, passando dalla cabina telefonica ai cellulari e all’intelligenza artificiale, fino alle smart cities. La campagna si conclude con il messaggio ‘Dovunque tu sarai, noi ci saremo’, ribadendo la promessa di TIM di continuare a innalzare l’innovazione in Italia. La nuova identità è contemporanea, mobile, e comunica semplicità e presenza, con immagini incisive e messaggi diretti rivolti a tutte le generazioni, insieme a un logo e un blu più vibranti.