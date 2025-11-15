La rinascita di Riccardo Fenili: dalla pallavolo alla podologia

Riccardo Fenili ha avuto una carriera brillante come pallavolista, trascorrendo 14 stagioni in serie A con diverse squadre. Ha inoltre ottenuto quattro titoli nazionali di beach volley. Attualmente, Fenili ha intrapreso una carriera diversa, dedicandosi alla podologia.

È podologo, posturologo e podoiatra, specializzandosi in chirurgia del piede. Ha completato un percorso di perfezionamento a Madrid, della durata di cinque anni, cimentandosi in tecniche avanzate come l’ecografia del piede e l’infiltrazione ecoguidata. La sua passione per la podologia è nata dopo un infortunio durante la sua carriera da pallavolista, quando si rese conto della scarsità di professionisti nel settore in Italia.

Fenili ha iniziato a studiare podologia spinto dal desiderio di coniugare la sua esperienza sportiva con una nuova vocazione. Oggi, si occupa non solo di atleti, ma anche di persone anziane, trovando soddisfazione nel curare diverse tipologie di pazienti. Tra i suoi assistiti ci sono giocatori di pallavolo di spicco, come Francesca Piccinini.

Fenili critica la situazione italiana in ambito podologico, evidenziando come il paese sia indietro rispetto a nazioni come Spagna, Francia, e Stati Uniti. Sottolinea l’importanza di una calzatura specifica per ogni ruolo nel volley, evidenziando che la mancanza di attenzione verso questo aspetto è un errore.

Inoltre, Fenili nota che ci sono differenze significative tra i piedi dei giocatori di beach volley e di quelli indoor, suggerendo l’importanza della sabbia come ambiente di allenamento. Infine, aunque i pallavolisti rappresentano solo una piccola parte dei suoi pazienti, Fenili si dedica soprattutto ai bambini.