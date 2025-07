La rinascita di Gabriele Paonessa: dalla sfortuna al successo

Gabriele Paonessa, ex calciatore del Bologna, condivide la sua esperienza di una carriera ostacolata da infortuni che lo hanno costretto al ritiro a soli 29 anni. Questo racconto mette in luce le difficoltà che ha affrontato nel corso degli anni e la nuova vita che ha intrapreso come agente assicurativo per calciatori.

Da giovanissimo, Paonessa era considerato un grande talento, attirando l’attenzione di club prestigiosi come Arsenal e Manchester United, ma ha scelto di restare a Bologna. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da una serie di infortuni. Il colpo più duro è arrivato prima del debutto in Serie A, quando un brutto infortunio al ginocchio lo ha costretto a un lungo stop.

Dopo aver terminato la carriera da calciatore, Paonessa ha deciso di dedicarsi all’aspetto assicurativo per proteggere i giovani atleti dalle insidie del mondo del calcio. “La mia storia serve da lezione”, afferma, evidenziando l’importanza di essere consapevoli dei rischi professionali.

Durante il suo percorso, ha lavorato con diversi calciatori, tra cui i fratelli Tramoni e De Silvestri, cercando di trasmettere a loro la necessità di tutelarsi in un ambito spesso volatile. Ricorda anche i momenti significativi della sua gioventù, insieme a una generazione di calciatori di talento che non è riuscita a vincere nulla.

Sebbene la sua carriera sia stata segnata da una mancanza di continuità, Gabriele ora preferisce dedicarsi a eventi benefici piuttosto che tornare in campo, consapevole delle limitazioni fisiche che l’età porta con sé.