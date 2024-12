La rinascita del Centro Italia è una questione nazionale: gli obiettivi di Castelli

Il terremoto del 2016-2017 ha avuto un impatto devastante sul Centro Italia, interessando oltre 600.000 persone e creando sfide significative. A quasi otto anni dall’accaduto, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, ha evidenziato i progressi compiuti, presentando il suo lavoro nel libro “Mediae Terrae” durante la fiera “Più libri più liberi”, insieme al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Castelli ha sottolineato l’importanza di una governance collaborativa tra governo centrale, regioni e comuni, che ha permesso di affrontare le inefficienze burocratiche e raggiungere risultati concreti.

Il suo compito non è solo la ricostruzione materiale, ma anche la riparazione economica e sociale di una zona cruciale per l’Italia centrale. Castelli ha illustrato le linee d’azione intraprese per promuovere una rinascita dell’Appennino, un’area ricca di storia e cultura, ma che deve anche abbracciare innovazione, sicurezza e sostenibilità. La fine del spopolamento è un obiettivo primario, mirato a garantire un futuro prospero per le comunità locali.

Nel cratere sismico, che coinvolge 138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la ricostruzione ha fatto notevoli progressi. A maggio 2024, erano state presentate 31.177 richieste di contributo per un totale di oltre 13 miliardi di euro, con 8,5 miliardi già erogati. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, il 95% dei 3.500 interventi pianificati è stato sbloccato, con il 66% in progettazione e il 12% completato. Anche gli edifici religiosi e scolastici hanno visto una risposta significativa, con il 90% degli interventi sugli edifici di culto avviati e il 77% delle procedure per le scuole risolte.

La ricostruzione è vista come un’opportunità per il futuro, con progetti innovativi che adottano tecnologie per la sicurezza sismica e la sostenibilità ambientale. La digitalizzazione e l’investimento in infrastrutture di comunicazione sono diventati cruciali per affrontare la sfida del calo demografico. Attraverso il programma “Next Appennino”, 22 comunità energetiche rinnovabili sono state create e quasi 1.400 progetti imprenditoriali finanziati, per un totale di oltre 500 milioni di euro. L’obiettivo finale è combattere lo spopolamento e proporre un nuovo modello di rigenerazione sociale ed economica.