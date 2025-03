La ricostruzione degli investigatori sul decesso

Il rapper Young Scooter, il cui vero nome era Kenneth Edward Bailey, è morto all’età di 39 anni il giorno del suo compleanno. L’artista, noto per le sue collaborazioni con musicisti come Future e Gucci Mane, è deceduto a causa di gravi ferite alla gamba riportate mentre cercava di fuggire dalla polizia ad Atlanta. L’incidente è avvenuto il 28 marzo, quando Scooter ha cercato di scavalcare due recinzioni e ha subito una lesione che si presume abbia colpito l’arteria femorale.

Il medico legale della contea di Fulton ha confermato la notizia della sua morte, avvenuta in ospedale. Secondo quanto riportato, gli agenti di polizia erano stati chiamati per un disturbo della quiete pubblica e hanno visto due uomini fuggire da una casa, uno dei quali si crede fosse Scooter. Il tenente Andrew Smith ha chiarito che gli agenti non hanno aperto il fuoco durante l’incidente.

Young Scooter era originario di Walterboro, Carolina del Sud, ma si era trasferito ad Atlanta da bambino. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2008, legandosi a Future e pubblicando diversi mixtape, tra cui “Free Bricks 2” nel 2013. Nonostante non abbia raggiunto le prime posizioni nelle classifiche, è stato una figura di spicco nel rap di Atlanta, nota soprattutto per il suo lavoro con l’etichetta Freebandz di Future e la Brick Squad Monopoly di Waka Flocka Flame.

Nel 2018, Scooter ha ottenuto la sua prima apparizione nella Billboard Hot 100 e ha continuato a rimanere attivo nella scena hip-hop, pubblicando il suo quattordicesimo progetto “Trap’s Last Hope” con vari artisti.