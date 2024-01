la richiesta dell’anziana gatta del rifugio

Una gatta anziana di nome Lovely vive al rifugio da molti anni: il messaggio appeso fuori dalla sua gabbietta con la richiesta di passare del tempo con lei è straziante.

I rifugi per animali di tutto il mondo sono pieni di quattro zampe bisognosi di affetto e attenzioni, affetto che solo una famiglia adottiva avrebbe il tempo di dare loro. Proprio a causa dell’alto numero di ospiti a quattro zampe, i volontari dei canili e dei gattili non possono dedicarsi a questi animali come meriterebbero. Se è difficile per un cane o un gatto venire adottato dal rifugio, è praticamente impossibile per un animale anziano trovare una famiglia. È questo il caso, ad esempio, di una gattina di undici anni di nome Lovely. La dolcissima quattro zampe desidera sempre che qualcuno trascorra un po’ di tempo con lei, come si legge in un biglietto appeso fuori dalla gabbietta del suo box.

L’anziana gatta Lovely ha aspettato per anni nel rifugio una famiglia adottiva: la storia in un video

A raccontare la storia della micetta Lovely è un video condiviso su TikTok da un rifugio per animali australiano, la Società per la protezione degli animali (all’account social a a p s_ victoria), situato a Melbourne in Australia.

Il filmato condiviso su TikTok mostra la gattina Lovely chiusa nel suo box nel rifugio. Sulla gabbietta è appeso un cartello che esplicita a parole la richiesta che tutti i giorni Lovely rivolge con lo sguardo ai volontari del rifugio: «Ti prego, passa un po’ di tempo con me». Il messaggio rende chiaro il bisogno della gattina di ricevere affetto e attenzioni da parte degli umani.

Come si legge nelle didascalie che accompagnano le immagini, Lovely ha vissuto per diversi anni con il proprietario. Dopo la morte di quest’ultimo, la piccola è stata tenuta per alcuni mesi dai famigliari dell’uomo. Dovendosi trasferire per lavoro e non potendo portare con sé Lovely, queste persone hanno chiesto a una vicina di casa di tenere la micetta, ma dopo pochi giorni la donna ha scoperto di essere allergica al pelo dei felini. La sventurata gattina è così arrivata presso il centro di salvataggio e recupero australiano.

@aaps_victoria 💔 Tiktok, can you help us? Lovely has been waiting over ONE YEAR for a home. She isn’t fond of cats, but could potentially live with a very placid dog. If you live in Melbourne, Australia, please BOOST this video! #animalshelter #adoptionisthebestoption #animalrescue #adoptdontshop #melbourne #australia #catsoftiktok #sheltercat #rescuecat #catrescue #seniorcat #catadoption ♬ the winner takes it all – november ultra

Presso la struttura, i volontari hanno cercato di migliorare la salute fisica ed emotiva della quattro zampe. Lovely, con il cuore infranto per la perdita dei suoi umani, aveva infatti iniziato a manifestare alcune allergie cutanee e problemi alla tiroide. Per permetterle di riprendersi, lo staff ha optato per una famiglia in affido temporaneo. Tornata al rifugio, Lovely è stata adottata lo scorso anno, ma riportata al rifugio poco dopo perché i suoi miagolii per richiedere le coccole sono stati definiti “troppo rumorosi“. E così, arrivata all’età di undici anni compiuti e dopo aver vissuto in cinque case diverse, la micetta si è ritrovata in un box del gattile.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Così la descrivono i volontari: «Lei è molto desiderosa di ricevere un gesto di affetto o un saluto dai suoi amici umani: è davvero amorevole, con un carattere meraviglioso e calmo. Ama miagolare e lo fa per attirare l’attenzione della gente». Lo staff del rifugio prosegue affermando che «Idealmente, per Lovely sarebbe meglio una famiglia con tanto tempo libero a disposizione, in modo da avere amore e compagnia a volontà. Lei è anziana, sarebbe preferibile essere a contatto con gente adulta, magari più consapevole e rispettosa della sua condizione e della necessità di vivere una vita tranquilla».

Come la dolce Lovely protagonista del filmato condiviso su TikTok, sono numerosissimi i felini domestici che hanno un’età superiore ai dieci anni e che risiedono al rifugio da moltissimo tempo. Questi gattini, sebbene ormai adulti, sono ancora in ottima salute. Dolcissimi e affettuosi, attendono con impazienza che i volontari li facciano uscire dallo loro gabbiette e prestino loro un po’ di attenzione.

I gatti (così come i cani) anziani hanno ancora moltissimo da offrire agli esseri umani. Prendersi cura di un felino avanti con l’età non richiede maggiore impegno che prendersi cura di un cucciolo. Spesso i felini adulti hanno un temperamento più calmo e tranquillo, perfetto per moltissime persone.

Adottare un gatto anziano regalerà moltissima gioia a chi deciderà di compiere questo gesto. Lovely, grazie alla condivisione della sua storia sui social network, è riuscita dopo quattrocento quarantadue giorni di attesa a trovare una famiglia adottiva che, si spera, questa volta possa scegliere di amarla per sempre. (di Elisabetta Guglielmi)