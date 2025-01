La richiesta del ministro e la risposta a Maduro

Da mesi non si hanno notizie di Alberto Trentini, un cooperante originario di Venezia arrestato in Venezuela, suscitando preoccupazione nella sua famiglia, che ha richiesto l’intervento del Governo Italiano. La Farnesina ha assicurato che la detenzione di Trentini non sarebbe una rappresaglia da parte del regime di Nicolás Maduro. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha confermato che sono state chieste tutte le garanzie necessarie, compresa la visita consolare per il cooperante.

Tajani, parlando ai giornalisti all’Ambasciata Italiana in Vaticano, ha sottolineato l’importanza di agire con discrezione e responsabilità, evitando polemiche. Ha ribadito che la priorità è “aiutare i concittadini”, promettendo un impegno costante. Secondo quanto riportato dalla famiglia tramite l’avvocata Alessandra Ballerini, Trentini è stato fermato il 15 novembre durante un viaggio da Caracas a Guasdalito, e successivamente trasferito a Caracas, dove attualmente risulta “prigioniero” in una struttura di detenzione, senza che siano stati resi noti i motivi dell’arresto.

La famiglia di Trentini ha lanciato un appello accorato, sottolineando che il congiunto soffre di problemi di salute e non ha accesso alle medicine. Hanno chiesto al Governo Italiano di intervenire affinché il cooperante possa fare ritorno a casa. Amici e parenti hanno avviato anche una petizione su Change.org per sollecitare il coinvolgimento del governo Meloni. La madre di Trentini, Armanda, ha espresso la sua disperazione, dichiarando di non aver ricevuto notizie del figlio da due mesi e descrivendo la situazione come una prigionia in un Paese ostile.

La famiglia fa appello affinché l’Italia dimostri lo stesso impegno messo in atto recentemente per la liberazione di Cecilia Sala, altra cittadina italiana coinvolta in una trattativa. Tajani, rispondendo, ha garantito il massimo impegno per risolvere la situazione di Trentini, desiderando di esprimere il sostegno necessario in un momento così critico. L’attenzione del Governo e degli organi competenti è quindi rivolta con serietà verso la situazione di Alberto Trentini, con l’obiettivo di facilitarne un pronto riavvicinamento alla famiglia.