la ricetta veloce per prepararlo in casa

Il burro vegano è l’alternativa vegetale al classico burro vaccino, pensata appositamente per chi segue un regime alimentare senza lattosio o privo di derivati animali. Più salutare della classica margarina, comunemente acquistata al supermercato e ricca di grassi industrializzati, può essere fatto in casa in poche e semplici mosse con solo burro di cacao, olio di semi, acqua e succo di limone.

Per prepararlo, ti basterà fondere il burro di cacao al microonde o a bagnomaria, versarlo poi in una caraffa alta e stretta insieme al resto degli ingredienti indicati ed emulsionare quindi il tutto con l’ausilio di un mixer a immersione. Dopo un tempo di riposo in frigo di circa 20 minuti, si frulla nuovamente il composto ottenuto e si lascia rassodare il burro in frigo per almeno 1 ora, all’interno di una ciotola coperta con pellicola trasparente o di una apposita burriera dotata di coperchio.

Una volta pronto, puoi spalmare il burro vegano a colazione su fette di pane tostato insieme a una confettura di frutta, oppure puoi utilizzarlo in cucina per confezionare crostate, biscotti e dolcetti vegan friendly, ma anche una cremosa besciamella a base di latte di soia o fragranti tartellette salate.

Scopri come preparare il burro vegano seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la ricotta vegetale e lo stracchino vegano.

Come preparare il burro vegano





Raccogli il burro di cacao in una ciotolina e lascialo sciogliere a bagnomaria.





Trasferisci il burro di cacao fuso in una caraffa .





Unisci l’olio di semi .





Versa l’acqua e il succo del limone ed emulsiona gli ingredienti con un mixer a immersione . Fai riposare il composto ottenuto in frigo per circa 20 minuti, quindi frulla nuovamente il tutto e lascia solidificare il burro vegetale in frigo, all’interno di una terrina coperta con pellicola trasparente o in un apposito stampo, per almeno 1 ora.





Trascorso il tempo, il burro vegano è pronto per essere utilizzato .

Consigli

Per una resa più aromatica, puoi unire alla preparazione qualche stelo di erba cipollina sminuzzato, foglioline di basilico spezzettate o un trito di menta fresca mentre, se il burro vegetale è destinato a ricette dolci, puoi aggiungere al resto degli ingredienti un pizzico di cannella o di vaniglia in polvere.

Per conferire al panetto la caratteristica forma, puoi avvalerti di un apposito stampo per burro oppure di un coppapasta rettangolare da sistemare su un vassoio rivestito con carta forno.

In alternativa, puoi preparare il burro vegetale anche lavorando con un mixer il burro di cocco con il latte di soia non zuccherato e il succo del limone.

Conservazione

Il burro vegano si conserva in frigo, in un contenitore a chiusura ermetica, per 4-5 giorni massimo.