la Ricetta veloce, economica e squisita!

Le Alici fritte sono antipasto di pesce, perfetto anche come secondo piatto , realizzato con le alici fresche ovvero le acciughe ; prima passate nella farina, poi nell’uovo e infine fritte in olio bollente, dove si forma una panatura dorata squisita che rende questo pesce azzurro golosissimo!

Dopo aver provato tante versioni, questo ritengo sia il miglior modo per realizzare le acciughe fritte! Si tratta di una preparazione veloce e super facile tipica della cucina napoletana, dove vengono chiamate anche ‘alici dorate e fritte‘; che mia madre prepara da quando no ho memoria.

Unica attenzione è pulire bene le alici, eliminare la lisca ed aprirle a libro; in questo modo risulteranno morbide al morso e senza spine!

Ottime calde, servite al naturale oppure con fettine di limone; le alici fritte , sono una perfetta alternativa economica alla classica Frittura di calamari e ai deliziosi Latterini fritti .

Non solo, come antipasto per aprire le danze di un pranzo o cena a base di pesce, magari per Natale e Capodanno ; ma anche come secondo di mare . Credetemi piacciono tantissimo anche ai bambini!

Ricetta Alici fritte

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 25 minuti 5 minuti 30 minuti

Ingredienti

Quantità 4 persone Ingredienti: 500 gr di alici fresche (acciughe)

2 uova

60 gr di farina

sale

pepe

olio per friggere

fettine di limone per servire (facoltativo)

Procedimento