la Ricetta veloce e buonissima!

La Zuppa di lenticchie è uno di quei primi piatti caldi e confortanti della cucina casalinga, perfetti per l’inverno! Una zuppa energetica, sostanziosa, ricca di vitamine e ferro oltre che buonissima! Le lenticchie sono arricchite dai pomodorini freschi e il tutto è insaporito da un delizioso soffitto con aglio che e prezzemolo che regalano profumo e gusto incredibile alla minestra di lenticchie .

Esistono diverse versioni regionali. Quella che condivido oggi è la Ricetta napoletana di mia mamma che preparava almeno 1 volta a settimana durante il periodo invernale. L’ho sempre amata tantissimo perché non solo squisita, ma anche di una semplicità imbarazzante e velocissima da preparare. In 30 minuti la vostra zuppa di lenticchie è in tavola!

Per la preparazione potete utilizzare lenticchie secche senza ammollo. oppure lenticchie in scatola .Una cosa è certa, che questa zuppa di lenticchie saprà conquistarvi cucchiaio dopo cucchiaio, io confesso di mangiarne doppio piatto!

Per rendere la zuppa di lenticchie ancora più completa, potete servirla con crostoni di pane. Oppure come faceva mamma, allungava con un paio di bicchieri d’acqua e aggiungeva un pugno di tubetti o pasta corta; lasciava cuocere a fuoco lento, ottenendo una Pasta e lenticchie strepitosa.

Ottima non solo appena realizzata, ma anche riscaldata e il giorno dopo. Se avete bambini a cui non piacciono legumi interi, potete utilizzare lo stesso metodo del Passato di verdure e frullare la zuppa ottenendo così, una deliziosa Vellutata di lenticchie! Provatela e la preparerete sempre così!

Ricetta Zuppa di lenticchie

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 5 minuti 25 minuti 30 minuti

Costo Cucina Calorie Italiana 180 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 200 gr di lenticchie secche scure piccole* oppure 1 scatola da 400 gr

10 – 12 pomodorini ciliegia oppure pachino

2 spicchi d’aglio

3 cucchiai di olio extravergine

1 mazzetto di prezzemolo fresco ( che potete sostituire con rosmarino)

sale

NOTA*: in questo caso ho scelto lenticchie piccole. Voi potete utilizzare quello che avete a disposizione: le lenticchie grandi o medie, quelle rosse decorticate. i tempi in questo caso varieranno di qualche minuto a seconda della grandezza del legume. Se state utilizzate le lenticchie in scatola, omettete il passaggio della bollitura.

Procedimento