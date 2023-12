la Ricetta tradizionale, veloce e squisita

Le Lenticchie in umido sono un contorno semplice della cucina italiana, a base di questi legumi ricchi di fibre insaporiti con un soffritto di carota, cipolla e sedano e infine cotte in umido con pomodoro; dove si trasformano in un piatto saporito e nutriente, perfetto per accompagnare secondi di carne e pesce nelle giornate invernali; che secondo tradizione, si prepara la notte di San Silvestro a Capodanno insieme al Cotechino . Nella credenza popolare sono di buon auspicio!

Come ogni ricetta tradizionale esistono diverse versioni, ad esempio con aggiunta di pancetta. Quella di oggi è la Ricetta tradizionale delle lenticchie in umido di mia nonna, che preparo da quando ne ho memoria, la più classica, vegetariana.

Si tratta di una preparazione facilissima. la versione originale vuole che si utilizzino le lenticchie secche che naturalmente necessitano ammollo, se avete fretta potete realizzare le lenticchie in umido senza ammollo semplicemente utilizzano le lenticchie in scatola, in questo modo diventano anche super veloci! Nel procedimento trovate entrambe le versioni .

Ottime calde non solo per accompagnare arrosti, Filetto di maiale, uova, formaggio e pesce; ma anche come primo piatto magari servite con qualche fetta di Focaccia abbrustolita o pane casareccio. Le lenticchie in umido sono ottime anche fredde o tiepide ; potete quindi preparale con anticipo e se dovessero avanzare , riutilizzatele per ricavare le Polpette di lenticchie sono fantastiche e antispreco!

Ricetta Lenticchie in umido

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 5 minuti 15 minuti 20 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 106 Kcal

Ingredienti

Quantità per 6 – 8 persone 300 gr di lenticchie secche (oppure 1 lattina di lenticchie in scatola 400 gr )

200 ml di passata di pomodoro + acqua

1 carota

1 costa di sedano

1/2 cipolla

olio extravergine

3 foglie di alloro

salvia

sale

pepe

Procedimento