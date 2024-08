la ricetta senza glutine per prepararlo in casa

Sapete che è possibile preparare in casa il pane con la farina di riso? Questa ricetta è senza glutine: ottima per intolleranti (e non!).

Contrariamente a quanto si possa pensare, preparare il pane senza glutine fatto in casa è possibile e la dimostrazione è questo pane con farina di riso. Lo sappiamo tutti: nella preparazione degli impasti lievitati, un ruolo primario è giocato dal glutine contenuto nella farina; la farina di riso, però, è naturalmente priva di glutine e quindi non è ideale per la panificazione. Allora come si ottiene il pane di riso? La chiave sta nell’utilizzare ingredienti che combinati tra loro ricreino una sorta di maglia glutinica.

Per questa ricetta utilizzeremo infatti anche fecola di patate e gomma di guar. La gomma di guar si ricava da una pianta appartenente alla famiglia delle leguminose e conferisce struttura all’impasto del pane. Proviamoci!

Pane con farina di riso

Come preparare il pane con farina di riso

Disponete a fontana su una spianatoia la farina di riso, la fecola e la gomma di guar. Formate un incavo al centro e aggiungete poco per volta l’acqua tiepida in cui avrete disciolto il lievito. Aggiungete quindi olio e sale. Impastate con le mani fino a che non si sarà formato un panetto liscio e omogeneo. Trasferitelo in una ciotola e lasciatelo lievitare per 2 ore. Dopo la prima lievitazione dividete l’impasto in quattro parti uguali, dategli una forma tondeggiante e rimettetelo a lievitare su una teglia rivestita di carta forno per 1 ora. Dopo la seconda lievitazione spennellate la superficie del pane con dell’olio e, a piacere, cospargete con semi di sesamo. Cuocete a 200°C per 35-40 minuti. Lasciate raffreddare prima di servire.

Se siete alla ricerca di ricette senza glutine, non potete perdervi la pizza con farina di riso. Invece, per approfondire il magico mondo dei lievitati, ecco tutti i segreti del pane fatto in casa!

Cos’è la gomma di guar e perché usarla

La gomma di guar è un addensante naturale e sarà molto utile per preparare il nostro pane di riso, essendo privo di glutine. Questo ingrediente infatti, insieme alla fecola di patate, aiuterà ad addensare il tutto e il lievito invece svolgerà la funzione di far crescere adeguatamente l’impasto.

La gomma di guar si attiva con l’acqua presente nella ricetta del pane di riso, assorbendone una parte rende più denso il panetto finale. Attenzione a non eccedere, infatti potreste fari diventare la pagnotta troppo densa e collosa, difficilmente appetibile.

Conservazione

Consigliamo di conservare questo pane gluten free in un luogo fresco e asciutto per massimo 2-3 giorni, meglio se all’interno di una busta o contenitore apposito. Quando è ancora freschissimo potete anche congelarlo in freezer in modo che si conservi anche per qualche mese.