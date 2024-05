la ricetta semplice e veloce per farli morbidi e 14 idee golose per farcirli

I muffin salati sono l’alternativa salata ai classici muffin dolci, dei tortini rustici monoporzione morbidi e golosi di origine anglosassone. Per realizzarli abbiamo preparato l’impasto con uova, yogurt, olio di semi, parmigiano grattugiato, amido di mais, farina e lievito istantaneo per torta salate. Il composto sarà poi versato negli stampi per muffin: nella nostra ricetta abbiamo farcito i muffin salati con formaggio morbido grattugiato, zucchina grattugiata, pomodorini e olive verdi, così da realizzare diverse farciture per tutti i gusti. Una volta pronti, sono ideali da servire come antipasto sfizioso, per una cena con amici e parenti, in occasione di un aperitivo o di un buffet di festa.

Puoi variare la farcitura con le verdure che preferisci, come carote, cimette di broccolo, dadini di zucca, peperoni, o che ti sono avanzate da altre preparazioni: i muffin salati sono anche un’eccezionale ricetta svuota-frigo. A piacere, puoi arricchire l’impasto con cubetti di speck, prosciutto, pancetta o altri salumi.

Se cerchi una versione ancora più sfiziosa e golosa, ti basterà preparare dei muffin pizza, semplici e deliziosi sono realizzati con l’impasto della pizza.

Ecco come preparare i muffin salati seguendo passo passo procedimento e consigli.

ingredienti Per l’impasto Lievito istantaneo per torte salate Per la farcitura Formaggio morbido grattugiato

Come preparare i muffin salati





Inizia grattugiando il formaggio morbido .





Grattugia anche metà zucchina .





Taglia a pezzetti i pomodorini .





Taglia a fette le olive verdi denocciolate .





Per l’impasto, inizia sbattendo in una ciotola le uova .





Aggiungi l’olio e lo yogurt, renderà i tuoi muffin morbidissimi . Mescola bene per far amalgamare tutto.





Ora continua con il parmigiano, il sale e continua a mescolare.





Aggiungi ora l’amido di mais e amalgamalo al resto degli ingredienti.





Infine aggiungi la farina e il lievito istantaneo per torte salate .





Continua a mescolare, dovrai ottenere un composto liscio e denso .





Sistema i pirottini all’interno dello stampo per muffin e versa il composto .





Aggiungi il formaggio e le verdure in superficie, alternandole .





Inforna a 180 °C per 30 minuti . Lasciali intiepidire prima di sformarli.





I muffin salati sono pronti per essere serviti .

Conservazione

Puoi conservare i muffin salati per 2-3 giorni in un sacchetto per alimenti ben chiuso. Ti consigliamo di scaldarli per pochi minuti in forno, prima di gustarli.

14 varianti e i gusti più golosi per farcire i muffin salati

L’impasto dei muffin salati può essere farcito in tanti modi diversi. Puoi preparare una versione vegetariana e realizzare dei muffin salati alle zucchine mentre, per una variante più golosa, puoi seguire la nostra ricetta dei muffin salati prosciutto e piselli.

Ma non solo: peperoni, patate, spinaci, feta, broccoli e cavolfiore sono solo alcuni degli ingredienti che puoi utilizzare per dare a questi tortini il gusto che preferisci.

Ecco dunque 14 varianti dei muffin salati gustose e sfiziose, ideali da portare in tavola in occasione di un buffet, di un picnic o di un antipasto.

1. Muffin salati prosciutto e piselli: la ricetta soffice e gustosa senza burro I muffin salati prosciutto e piselli sono delle soffici tortine preparate con un impasto senza burro, arricchito da piselli e cubetti di prosciutto cotto. Molto facili e veloci da realizzare, si preparano come i classici muffin dolci, ovvero impastando velocemente gli ingredienti secchi a quelli liquidi, fino a ottenere un composto piuttosto grossolano. Si distribuisce negli appositi stampini per muffin e, una volta cotti in forno, ecco pronti dei deliziosi bocconcini dal ripieno saporito e irresistibile. Leggi tutta la ricetta

2. Muffin alle zucchine: la ricetta dei muffin salati deliziosi e filanti I muffin alle zucchine sono dei morbidi e deliziosi muffin salati, ideali da servire come antipasto o come finger food per una aperitivo o un buffet. Nella nostra ricetta abbiamo realizzato l’impasto con uova, latte, farina, fecola di patate, lievito per torte salate e parmigiano, e lo abbiamo arricchito poi con l’aggiunta di zucchine tagliate a dadini e formaggio a pezzetti. La preparazione è semplice e veloce: in poco tempo realizzerai dei muffin salati alle zucchine morbidi, gustosi e filanti, ottimi anche per un picnic o una gita fuori porta. Leggi tutta la ricetta

3. Muffin salati con prosciutto e pomodorini: la ricetta dell’antipasto morbido e sfizioso I muffin salati con prosciutto e pomodorini sono un antipasto monoporzione sfizioso e saporito, ideale anche come finger food per un aperitivo o per un buffet. Per realizzarli abbiamo preparato l’impasto con farina, latte, uova, olio di semi, lievito in polvere istantaneo, sale e pepe. L’impasto sarà poi farcito con prosciutto cotto, zucchine cotte in padella e pomodorini. Basterà poi cuocerli in forno per meno di mezz’ora, pronti da gustare tiepidi o freddi. Leggi tutta la ricetta

4. Muffin salati würstel e verdure: la ricetta dell’antipasto soffice e veloce I muffin salati con würstel e verdure sono un antipasto soffice e originale, ideali anche per un buffet, un aperitivo o da gustare per un picnic. La preparazione è davvero semplicissima: l’impasto sarà realizzato solo con uova, latte, verdure e aromi, senza farina, mentre i würstel saranno tagliati a fettine e messi sul fondo della teglia per muffin, prima di aggiungere il composto di uova e verdure. La preparazione sarà completata con l’aggiunta di formaggio, prima della cottura in forno. Una volta pronti, i muffin con würstel e verdure saranno morbidissimi e irresistibili. Ecco come prepararli in pochi passaggi. Leggi tutta la ricetta

5. Muffin ai broccoli: la ricetta dei muffin salati semplici e saporiti I muffin ai broccoli sono un antipasto semplice e sfizioso, perfetti anche come finger food per un aperitivo o un buffet: potete servirli anche come secondo piatto, accompagnati con una fresca insalata, oppure gustarli per un picnic. Dei deliziosi muffin salati preparati con broccoli, formaggio, prosciutto cotto, uova e parmigiano. Una preparazione semplicissima e svuotafrigo che potete personalizzare con gli ingredienti che avete a disposizione o che più vi piacciono. Una volta pronti, gustate questi deliziosi muffin salati ai broccoli tiepidi o freddi. Ecco come prepararli. Leggi tutta la ricetta

6. Muffin salati agli albumi: la ricetta dell’antipasto veloce, leggero e sfizioso I muffin salati agli albumi sono delle deliziose tortine salate perfette come antipasto ma anche per un aperitivo o un buffet. Per realizzarli occorrono pochi minuti: basterà versare gli albumi, con gli ingredienti che hai scelto per la farcitura, in uno stampo per muffin e cuocere in forno per circa mezz’ora, senza l’aggiunta di lievito e farina. Nella nostra ricetta abbiamo farcito i muffin con prosciutto cotto, formaggio e pomodorini, ma puoi utilizzare gli ingredienti che hai in frigo, così da ottenere una deliziosa ricetta svuotafrigo, perfetta per una cena saporita e veloce da preparare. Leggi tutta la ricetta

7. Muffin alle erbe: la ricetta delle tortine alle erbe aromatiche morbide e profumate I muffin alle erbe sono delle deliziosi muffin salati da servire come antipasto, per un brunch o per un buffet o da consumare al posto del pane, per accompagnare salumi e formaggi. Nella nostra ricetta abbiamo realizzato un impasto con farina, acqua, lievito di birra secco, burro fuso, zucchero e tuorlo. Una volta lievitato sarà steso e farcito con un mix di burro, aneto e aglio tritato. Per realizzare i muffin alle erbe abbiamo sovrapposto dei quadratini di impasto, prima di farcirli con il formaggio e cuocerli in forno. Una volta pronti saranno morbidi e profumati, ottimi anche da consumare come deliziosa merenda rustica. Ma ecco come realizzarli. Leggi tutta la ricetta

9. Muffin di patate: la ricetta dell’antipasto facile e delizioso I muffin di patate sono un antipasto semplice e sfizioso: senza farina e lievito, si realizzano con un impasto a base di patate lessate e poi schiacciate, arricchito con fontina dolce, pancetta affumicata, erba cipollina e parmigiano. Si tratta di squisiti muffin salati, perfetti per un aperitivo, un brunch o un buffet di festa, ma anche per una merenda salata sostanziosa: conquisteranno grandi e piccini. Leggi tutta la ricetta