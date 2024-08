la ricetta semplice del secondo piatto

Facile e veloce, la frittata di peperoni è un secondo piatto da preparare in pochissimi passaggi.

La frittata di peperoni è secondo piatto molto semplice da fare. Si tratta di una ricetta adatta per il periodo estivo e si può servire anche fredda. La preparazione di partenza è quella consueta di qualsiasi frittata: a base di uova, formaggio e poco altro. Il condimento che dà quel tocco in più a questa preparazione sono proprio i peperoni.

Potete utilizzare tutte le varietà di peperoni, per rendere gustosa questa ricetta, sia gialli, che rossi, che verdi. La preparazione nasce come secondo piatto, ma potete servirla anche come antipasto, se avete ospiti a casa, presentata in pezzi piccoli. In pochi minuti potete passare alla cottura in padella e, per un prodotto ancora più leggero, potete utilizzare la cottura in forno o in friggitrice ad aria.

Frittata di peperoni

Preparazione della ricetta per la frittata di peperoni

Per cominciare, lavate i peperoni sotto acqua corrente e asciugateli. Tagliateli a metà, togliete il picciolo e pulite l’interno; poi, tagliate la polpa a striscioline. Prendete una padella dal fondo antiaderente e versate un filo d’olio. Aggiungete lo spicchio d’aglio e fate soffriggere fin quando diventa dorato. Successivamente, togliete l’aglio e mettete i peperoni in padella; aggiustate di sale e fateli cuocere a fuoco basso per 15 minuti. Mentre cuociono, mescolate di tanto in tanto. Nel frattempo, sgusciate le uova in una ciotola; sbattetele leggermente con una frusta a mano. Aggiungete il formaggio grattugiato, un pizzico di pepe e di sale e mescolate energicamente. Una volta pronti i peperoni, spegnete e lasciateli raffreddare. Versate i peperoni cotti nella pastella a base di uova e mescolate per amalgamare. Nella padella usata precedentemente, versate un filo d’olio e aggiungete l’impasto. Fate cuocere per 5 minuti a fuoco basso; quando è il momento, girate la frittata e fate cuocere l’altro lato, per 3-4 minuti. In alternativa, potete versare la frittata in una teglia e cuocerla in forno a 180°C per 15/20 minuti. A questo punto, potete servirla.

Conservazione

La frittata con i peperoni è leggera e golosa, buona da servire in qualsiasi momento. Potete conservarla per 1-2 giorni in frigo, in un contenitore ermetico.

Sono tanto gustose le polpette di peperoni in friggitrice ad aria!