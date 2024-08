la ricetta pronta in meno di 15 minuti

Cosa c’è di meglio di un condimento corposo e saporito per la vostra pasta, come quello dato dal pesto di pomodori secchi?

Quando si tratta di trovare dei modi semplici di condire la pasta si è sempre un po’ in difficoltà e si finisce col ripiegare sulle solite ricette. Eppure spesso basta davvero poco per rendere un piatto di pasta gustoso e appagante, magari condendolo con il nostro pesto di pomodori secchi. Per prepararlo, nella sua versione base, servono solo 5 ingredienti e meno di 15 minuti, giusto il tempo di recuperare tutto dalla dispensa e frullare.

La versione più conosciuta è il pesto alla siciliana di pomodori secchi, preparato con mandorle, basilico, aglio, olio e ovviamente pomodori secchi (sott’olio oppure reidratati). È però possibile aggiungere dell’origano o dei capperi per renderlo ancora più aromatico, oppure del formaggio per un pesto davvero saporito e ottimo anche sul pane. Ma vediamo insieme come si prepara!

Pasta con pesto di pomodori secchi

Come preparare il pesto di pomodori secchi con la ricetta semplice

Per prima cosa mettete ad ammollare i pomodori secchi in acqua bollente per circa 10 minuti. Quindi scolateli e tamponateli, poi metteteli in un robot da cucina munito di lame e aggiungete le mandorle, l’aglio sbucciato e privato dell’anima, qualche foglia di basilico fresco, 1 pizzico di sale e azionate l’elettrodomestico. Frullate aggiungendo l’olio a filo, fino a ottenere una consistenza omogenea ma non troppo cremosa. Una nota distintiva del pesto di pomodori secchi è la sua rusticità. Se necessario correggete di sale, altrimenti potete subito utilizzarlo come condimento.

Varianti e consigli di preparazione

Utilizzate questo pesto per condire il vostro formato di pasta preferito (anche all’uovo) allungandolo con un poco di acqua di cottura della pasta ma senza scaldarlo in padella: l’ideale sarebbe mettere il quantitativo desiderato in una boule capiente, unire l’acqua in modo da diluirlo e poi amalgamarlo alla pasta.

Se volete, potete anche personalizzare questa salsa a seconda delle vostre esigenze:

Potete usare dei pomodori secchi sott’olio invece di quelli più classici. In questo caso potete evitare il passaggio in acqua, dovrete tuttavia strizzarli bene dall’olio e diminuite quello totale che andrete a utilizzare nella preparazione.

invece di quelli più classici. In questo caso potete evitare il passaggio in acqua, dovrete tuttavia strizzarli bene dall’olio e diminuite quello totale che andrete a utilizzare nella preparazione. Potete aggiungere 50 g di formaggio grattugiato , così da renderlo ancora più goloso al palato e simile alla versione classica del pesto.

, così da renderlo ancora più goloso al palato e simile alla versione classica del pesto. In ultimo potete sostituire le mandorle con i pinoli, oppure decidere di utilizzarli entrambi, dimezzando le dosi di ciascuno.

Insomma avrete capito che stiamo parlando di una ricetta davvero versatile e poi, se amate questo ingrediente, adorerete la pasta con pomodori secchi!

Conservazione

Questo pesto si può conservare in frigorifero per 3-4 giorni mettendolo in un contenitore munito di tappo e coprendo la superficie con uno strato di olio. È anche possibile congelarlo, meglio se già porzionato, per 2-3 mesi.