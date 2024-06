la ricetta perfetta per prepararla morbida dentro e croccante fuori

La focaccia è un lievitato morbido dentro e croccante fuori realizzata con farina, acqua, lievito di birra, sale e olio extravergine di oliva, ottima da mangiare calda, da gustare così com’è o accompagnata con salumi, formaggi o verdure grigliate: è l’ideale anche per una merenda o una spuntino o per una gita fuori porta.

Per realizzarla abbiamo sciolto il lievito di birra in acqua a temperatura ambiente, prima di aggiungerlo alla farina insieme al sale e all’olio extravergine di oliva. L’impasto dovrà poi riposare prima una ventina di minuti, prima di iniziare con le pieghe e continuare con diverse fasi di lievitazione, per un totale di circa 4 ore. A questo punto l’impasto sarà pronto per essere steso nella teglia rettangolare, condito con una salamoia a base di olio extravergine di oliva, acqua, sale e steso, realizzando le classiche fossette con le dita. La focaccia dovrà poi cuocere in forno per circa 40 minuti, fino a quando sarà dorata e croccante fuori e morbida e alveolata dentro.

Per realizzare l’impasto abbiamo utilizzato 10 gr di lievito di birra, ma puoi utilizzarne anche di più o di meno, in base al tempo che hai a disposizione: più lievito metterai e meno tempo occorrerà per la lievitazione. Inoltre puoi utilizzare anche il lievito di birra secco: una bustina di 7 gr di lievito in polvere equivale a un panetto di 25 gr di lievito di birra fresco. La scelta della farina, invece, dipende molto dall’impasto che vuoi realizzare, noi abbiamo scelto una farina 0, di forza media, perché il nostro impasto dovrà lievitare per circa 4 ore e necessitiamo quindi di una farina adatta ad alta lievitazione e alta idratazione.

Ecco come ottenerla perfetta con la ricetta e i consigli del nostro Elpidio, pronta da gustare così com’è o da farcire come vuoi.

Prova anche altre tipologie di focaccia:

ingredienti Per l’impasto (dosi per teglia 25×36) Olio extravergine di oliva Per la salamoia Olio extravergine di oliva

Come preparare la focaccia





Inizia facendo sciogliere il lievito in acqua a temperatura ambiente .





In una ciotola versa la farina , aggiungi l’acqua con il lievito e inizia a mescolare. Puoi utilizzare anche la planetaria per realizzare l’impasto.





Aggiungi l’olio extravergine di oliva, il sale e continua a mescolare.





Versa l’impasto su un piano di lavoro infarinato. A questo punto avrai ottenuto un impasto ancora un po’ appiccicoso e non perfettamente liscio. Coprilo con una ciotola e lascialo riposare per 20 minuti .





Inizia con le pieghe: basteranno 2-3 giri di pieghe . Bagnati le mani con olio o acqua per facilitare l’operazione.





Ora forma un panetto liscio , coprilo di nuovo lasciandolo riposare altri 20 minuti.





Fai le ultime pieghe e poi lascia riposare in una ciotola oliata e ricoperta da pellicola. Mettila in forno spento con la luce accesa , dovrà lievitare almeno 2 ore.





Versa l’impasto in una teglia 25×36 già oleata e inizia a schiacciarlo (8) allungandolo leggermente verso i lati. Lascia di nuovo in forno spento a lievitare per 1 ora e 1/2 ricoperto da pellicola.





Ora prepara la salamoia mescolando in una ciotola l’olio extravergine di oliva, l’acqua e il sale. Aggiungi la salamoia e schiaccia bene tutto l’impasto formando le classiche fossette con le dita e allungalo completamente, per ricoprire tutta la superficie della teglia .





Inforna a 200 °C per 40 minuti. A fine cottura spennellala con altra salamoia e tagliala .





La tua focaccia è pronta, super morbida all’interno e ben dorata e croccante all’esterno . Farciscila come preferisci e gustala.

Consigli

Puoi arricchire la focaccia con fiocchi di sale e rosmarino, da aggiungere in superficie prima della cottura in forno.

La focaccia si conserva a temperatura ambiente, in un sacchetto di plastica o di carta per il pane, per 1-2 giorni. Una volta cotta e porzionata, può essere surgelata e poi scongelata al bisogno.