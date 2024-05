la ricetta per una cottura sana e veloce

ingredienti Per le patate con la buccia Patate di medie dimensioni Per le patate senza buccia Patate di medie dimensioni Olio extravergine di oliva Per il condimento Olio extravergine di oliva

Le patate in pentola a pressione sono un contorno semplice e saporito, pronto in pochi minuti e perfetto per accompagnare arrosti, carne bollita, pesce lesso o alla griglia. Le patate vengono cotte in pentola a pressione: un metodo che sfrutta la pressione e il vapore trattenuto ermeticamente al suo interno per cuocere gli alimenti, permettendo di accorciare i tempi e ottenere sapori più autentici e genuini.

Le patate, con tutta la buccia, vengono sciacquate per bene in modo da eliminare eventuali residui terrosi, poi sistemate sul fondo della pentola a pressione, non sovrapposte e leggermente distanziate tra loro; vengono quindi coperte con acqua e sigillate ermeticamente all’interno del tegame grazie all’apposito coperchio. I tempi di cottura, contati a partire dal primo sibilo della valvola di sfogo, variano solitamente in base alla grandezza del tubero: avrai bisogno di circa 10 minuti per le più piccole e di 18-20 minuti per le più grandi.

L’accorgimento più importante da adottare è quello di lasciare fuoriuscire completamente il vapore prima di aprire il coperchio: otterrai così delle patate sode, non sfaldate, ma tenerissime e inalterate dal punto di vista nutrizionale, da poter consumare con un filo d’olio a crudo o da utilizzare per tante altre ricette, come un purè, uno sformato, un gateau o un’insalata eoliana.

Noi ti proponiamo anche una variante senza buccia: in questo caso, le patate vengono pelate, rosolate nella pentola a pressione con un giro d’olio extravergine di oliva per pochi istanti, quindi coperte con l’acqua e cotte secondo lo stesso procedimento. Saranno ideali da condire con un’emulsione di olio, prezzemolo tritato, sale, pepe e aceto, e gustare in qualsiasi occasione, dal pranzo domenicale a una cena informale con gli amici.

Scopri come preparare le patate in pentola a pressione seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche le patate in microonde, le patate bavaresi al cartoccio e le patate prezzemolate.

Come preparare le patate in pentola a pressione





Lava per bene le patate, poi sistemale all’interno della pentola a pressione, non sovrapposte e leggermente distanziate tra loro .





Versa i 250 ml di acqua e un pizzico di sale.





Chiudi la pentola a pressione con il coperchio ermetico, assicurandoti sia perfettamente bloccato , poi abbassa la valvola di servizio, seguendo le istruzioni del tuo modello, e sposta sui fornelli a fiamma medio-alta. Da quando sentirai il primo fischio, segno che la pentola è andata in pressione e la valvola sta lasciando uscire il vapore in eccesso, abbassa la fiamma e prolunga la cottura per 10 minuti.





A cottura ultimata, allontana dai fornelli, solleva la valvola di sfogo e lascia fuoriuscire completamente il vapore. Solo a quel punto potrai aprire il coperchio .





Preleva le patate facendo attenzione a non scottarti: puoi utilizzare una pinza lunga da cucina .





Trasferiscile in una ciotola e lasciale intiepidire. Le patate sono cotte e pronte per essere usate in tutte le tue ricette.





Se desideri, puoi cuocerle in pentola a pressione anche senza buccia: eliminala con un pelapatate .





Sciacqua le patate, poi sistemale in un colino per far scolare l’acqua in eccesso .





Versa nella pentola a pressione un filo generoso di olio extravergine di oliva e sposta sui fornelli, a fiamma media.





Quando l’olio sarà ben caldo, unisci le patate e lasciale dorare su tutti i lati, girandole spesso .





Aggiungi 250 ml di acqua e il sale. Anche in questo caso, una volta chiuso il coperchio della pentola procedi con un’iniziale cottura a fiamma medio-alta, poi, al primo fischio, abbassa la fiamma e lascia cuocere le patate per 10 minuti.





Al termine della cottura fai fuoriuscire il vapore, attendi che la valvola di sicurezza si abbassi e apri la pentola .





Puoi utilizzare le tue patate in pentola a pressione per realizzare tanti piatti golosi, come un’insalata di patate. Per farlo, trita finemente i ciuffi di prezzemolo già lavati e asciugati .





Raccogli il prezzemolo in una ciotolina insieme a olio, sale, pepe e aceto .





Amalgama per bene il tutto .





Preleva le patate dalla pentola a pressione e tagliale a spicchi .





Trasferiscile su un piatto da portata e distribuisci il condimento .





Servi e gusta .

Consigli

Noi abbiamo utilizzato delle patate di misura media: se hai a disposizione patate più grandi, lasciale cuocere per 3-4 minuti in più dopo il fischio della pentola a pressione.

A seconda della preparazione finale, puoi utilizzare patate a pasta gialla o patate rosse, perfette da consumare all’insalata; se, invece, hai bisogno di patate lesse da schiacciare per gnocchi, purè o crocchette, opta per le patate a pasta bianca: il procedimento resterà lo stesso.

Le patate in pentola a pressione, senza condimento, si conservano in frigorifero, ben chiuse in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo.