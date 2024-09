la ricetta per una conserva di stagione

Scopriamo come si prepara la marmellata di pomodori, una conserva estiva ottima con carne e formaggi o al posto del ketchup.

La marmellata di pomodori rossi è una conserva perfetta da preparare in casa durante l’estate e da utilizzare nella preparazione di antipasti e bruschette diverse dal solito. La confettura di pomodori è perfetta per accompagnare formaggi morbidi ma anche la carne, in sostituzione della mostarda. Provatela al posto del ketchup con gli hamburger dal sapore più deciso.

La confettura di pomodoro si prepara con pochissimi ingredienti ma è indispensabile che siano di qualità. I pomodori dovranno essere ben maturi (lasciateli maturare un paio di giorni all’aria dopo l’acquisto) e possibilmente biologici. La cottura sarà piuttosto lunga perché i pomodori non contengono pectina ma vi lasceremo tutte le dritte per velocizzare la preparazione.

Marmellata di pomodori

Come preparare la ricetta della marmellata di pomodori

Per prima cosa lavate accuratamente i pomodori. Incidete la pelle con un taglio a croce partendo dalla base. Portate a bollore una pentola capiente colma di acqua e scottate i pomodori pochi per volta. Lasciateli per 2 minuti quindi scolateli aiutandovi con una schiumarola. Non appena si saranno intiepiditi rimuovete la pelle. Tagliateli a metà, rimuovete i semi e riduceteli a tocchetti. Mano a mano che sono pronti trasferiteli in una ciotola. Unite lo zucchero e il succo di limone, mescolate bene e lasciate riposare per 4 ore in frigorifero coperti da pellicola. Versate tutto il contenuto della ciotola in una pentola e iniziate la cottura della marmellata. Ci vorranno 1 o 2 ore per ottenere la giusta consistenza. Dopo la prima ora frullate tutto con il mixer a immersione e procedete con la prova del piattino che vi dirà a che punto si trova la cottura. Trasferite la confettura di pomodori in vasetti di vetro sterilizzati mentre è ancora bollente. Chiudete con un tappo nuovo, capovolgete e lasciate raffreddare fino a che non si sarà formato il sottovuoto. Una volta freddi potete riporli in dispensa.

Per velocizzare la cottura della confettura di pomodori potete aggiungere 24 g di pectina oppure 1 mela tagliata a dadini con la buccia (privata solo dei semi) come si vede nel video.

Via libera anche a versioni “aromatizzate”: gli amanti dei sapori decisi possono aggiungere un peperoncino fresco in cottura mentre se amate il sapore dell’estate qualche foglia di basilico è ciò che fa al caso vostro.

La marmellata di pomodori si può preparare durante tutta l’estate. Quando invece la stagione volge al termine potete optare per l’altrettanto deliziosa marmellata di pomodori verdi.

Conservazione

La marmellata si mantiene in dispensa fino a un anno. Una volta aperta invece va riposta in frigorifero e consumata nel giro di un paio di settimane. Per questo motivo vi consigliamo di fare dei vasetti piccoli, belli anche da portare in tavola con un tagliere di formaggi.