la ricetta per un primo piatto veloce e goloso

Un primo piatto sbrigativo e gustoso, per quando in casa non vi è rimasto quasi nulla in dispensa: spaghetti alla carrettiera.

Vi bastano un paio di cipolle, un po’ di prangrattato e qualche aroma per preparare un buon piatto di spaghetti alla carrettiera, forse il primo più semplice che si possa cucinare, dedicato a chi ha voglia di gustarsi un piatto di pastasciutta senza faticare e senza nemmeno andare a far spesa!

Spaghetti alla carrettiera

Preparazione degli spaghetti alla carrettiera

Per preparare i vostri spaghetti alla carrettiera, sbucciate e affettate molto sottilmente le due cipolle. Le cipolle bianche daranno un gusto più forte al piatto, se invece lo volete più dolce e delicato optate per le cipolle rosse, anche di Tropea. Una volta affettate le cipolle, fatele rosolare in una padella con un’ombra di sale fino e qualche giro di olio extra vergine di oliva, l’aglio sbucciato e privato del germoglio verde interno, e qualche pezzetto di peperoncino fresco. Se invece avete solo del peperoncino in polvere, lo potrete aggiungere a fine preparazione, quando andrete a far saltare la pasta in padella. Lessate la pasta in acqua salata con del sale grosso, poi scolatela e fatela saltare in padella con il resto degli ingredienti e volendo qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Completate il piatto con una spolverizzata di pangrattato (mixerate pane raffermo senza crosta, non troppo finemente, e tostatelo) e del prezzemolo fresco tritato al momento. Servite i vostri spaghetti alla carrettiera ben caldi e fumanti.

E vi consigliamo anche un altro primo piatto della tradizione italiana, famosa in tutto il mondo ecco la ricetta della cacio e pepe!

Conservazione

La pasta condita seguendo questa ricetta andrebbe assolutamente gustata appena pronta e bella calda, il formaggio e gli altri ingredienti che si sono ormai fusi con gli spaghetti creando un sugo super e buonissimo. Sconsigliamo pertanto la conservazione in frigo così come la congelazione in freezer.