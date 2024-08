la ricetta per un contorno semplice

Gustosi oltre ogni immaginazione, perfetti per l’estate ma ottimi anche da congelare, ecco i nostri peperoni grigliati!

Di contorni semplici e veloci ce ne sono moltissimi ma sembra sempre che al momento del bisogno… spariscano. Ecco perché vi consigliamo di salvare la ricetta dei peperoni grigliati, per avere un’idea da sfoderare durante l’Estate. A nostro parere questo è il modo migliore di cucinare i peperoni per esaltarne appieno tutto il loro sapore e poi si possono anche congelare per l’Inverno.

Come potete immaginare non servono molti ingredienti per prepararli, al massimo un filo di olio e un pizzico di sale per condirli una volta pronti. Vediamo come preparare questo contorno saporito!

Peperoni grigliati

Come grigliare i peperoni

Potete preparare i peperoni grigliati in padella, sulla piastra oppure sfruttando il calore del barbecue. L’importante è che lo strato esterno si abbrustolisca per bene così poi sarà più semplice rimuovere la pelle.

Per prima cosa vi consigliamo di utilizzare i peperoni quando sono di stagione perché decisamente più saporiti. Procedete quindi con il lavaggio sotto acqua corrente e l’asciugatura con un panno da cucina. A questo punto potete decidere se tenere il peperone interno oppure ridurlo in falde (tecnica più pratica e veloce se avete poco tempo). In quest’ultimo caso rimuovete il picciolo, i semi e i filamenti bianchi interni. Scaldate una bistecchiera, meglio se in ghisa, o la griglia e oliate leggermente il fondo aiutandovi con un pezzetto di carta da cucina. Quando sarà rovente, adagiate i peperoni dalla parte della pelle e lasciate cuocere a fiamma media per circa 10 minuti. Quindi girateli e proseguite la cottura ancora per 5-6 minuti fino a che non saranno belli morbidi. Una volta pronti, a piacere rimuovete la pellicina esterna (saranno più digeribili) e adagiateli su un piatto. Gustateli in purezza oppure condite a piacere.

Preparare i peperoni grigliati con la ricetta che vi abbiamo dato è davvero semplice e veloce. Se desiderate cuocerli al barbecue la tecnica è la stessa ma cuoceteli a fuoco indiretto così da evitare che si brucino, oppure preparate un peperone intero grigliato al quale poi toglierete la pelle.

Conservazione

I peperoni alla griglia si conservano in frigorifero, ben coperti, per 2-3 giorni. È anche possibile congelarli allargandoli dapprima su un vassoio e poi, una volta induriti, trasferendoli nei sacchetti gelo.

Come spellare i peperoni grigliati

Perché in molti spellano i peperoni. La risposta è semplicissima, la pelle del peperone è ricca di cellulosa, quindi più difficile da digerire. Inoltre rimuovendola anche il sapore dei peperoni rimane più dolce. Ci sono moltissimi metodi per spellare i peperoni, a seconda di come viene cotto, uno più efficace dell’altro. Se parliamo di peperoni grigliati, tuttavia, le opzioni non sono molto diverse da quello al forno. Abbiamo essenzialmente 3 metodi:

Spellarli a crudo . Utilizzate un pelapatate e rimuovete la pelle ancor prima di mettere l’ortaggio sulla piastra o griglia.

. Utilizzate un pelapatate e rimuovete la pelle ancor prima di mettere l’ortaggio sulla piastra o griglia. Spellare peperone grigliato intero . In questo caso il consiglio è di cuocere molto il peperone, senza preoccuparvi di far annerire tutta la pelle (che tanto verrà buttata). Quando sarà bello morbido mettetelo in un sacchetto di plastica (ad esempio quelli per il freezer) e lasciatelo intiepidire pochi minuti. Successivamente prendetelo e spellatelo delicatamente con le mani (sarà semplicissimo), apritelo per eliminare semi e filamenti bianchi e poi tagliatelo a fettine per servirlo.

. In questo caso il consiglio è di cuocere molto il peperone, senza preoccuparvi di far annerire tutta la pelle (che tanto verrà buttata). Quando sarà bello morbido mettetelo in un sacchetto di plastica (ad esempio quelli per il freezer) e pochi minuti. Successivamente prendetelo e spellatelo delicatamente con le mani (sarà semplicissimo), apritelo per eliminare semi e filamenti bianchi e poi tagliatelo a fettine per servirlo. Spellare il peperone grigliato a fette. La pulizia dell’interno e il taglio avvengono a crudo, per poi passare sulla griglia come da ricetta. Solo dopo aver ben cotto l’ortaggio potete spellarlo facilmente (quando è ancora caldo o tiepido) e servirlo in tavola.

Come condirli

Anche in questo caso non c’è un consiglio più corretto o una ricetta infallibile. Dovrete solo decidere a vostro gusto cosa aggiungere ai peperoni grigliati per renderli ancora più invitanti e saporiti. Ecco tuttavia, secondo noi, gli elementi che non dovrebbero proprio mancare.

Olio . Utilizzate un olio buono e ungete leggermente i peperoni senza esagerare (potete anche farmi aiutare usando un pennello da cucina). In alternativa, per un sapore ancora più particolare, perché non provare con una facilissima vinaigrette.

. Utilizzate un olio buono e ungete leggermente i peperoni (potete anche farmi aiutare usando un pennello da cucina). In alternativa, per un sapore ancora più particolare, perché non provare con una facilissima vinaigrette. Sale . Un pizzico di sale (e pepe a piacere) è perfetto per esaltare la dolcezza dei peperoni cotti .

. Un pizzico di sale (e pepe a piacere) è perfetto per esaltare la . Aromi. A questo punto il grosso è fatto, potete gustarli solo con sale e olio oppure arricchire con erbe o spezie a piacere. A noi piace un tocco di prezzemolo e di peperoncino fresco.

Un ultimo consiglio: se non avete fretta, dopo averli conditi riponeteli in un contenitore con coperchio in frigo per qualche ora in modo che prendano bene tutti i gusti.