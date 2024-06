la ricetta per secondi piatti sfiziosi

Ecco ingredienti e ricetta delle polpette di verdure senza glutine, un secondo piatto sfizioso adatto anche ai celiaci!

Buonissime, sfiziose e semplici da preparare: oggi vi proponiamo la ricetta delle polpette di verdure senza glutine, perfette da servire per un secondo piatto sostanzioso ma allo stesso tempo leggero. L’impasto a base di zucchine, patate e carote è poi arricchito con i ceci e poi, prima della cottura, le polpette vanno passate nella farina di mais.

Ecco la ricetta adatta anche per i celiaci e intolleranti al glutine!

Polpette di verdure senza glutine

Preparazione delle polpette di verdure senza glutine

Per prima cosa lavate bene tutte le verdure poi tagliatele a piccoli tocchetti. Lessate le carote e le patate in due pentole diverse fino a farle ammorbidire. Sbucciate lo scalogno e tritatelo finemente. Mettetelo in padella con un filo d’olio, accendete il fuoco e fatelo imbiondire. Unite le zucchine e fatele rosolare aggiungendo un po’ di acqua se necessario. Quando le zucchine saranno ben cotte unite anche le carote e le patate già cotte e i ceci sgocciolati dal loro liquido. Lasciate insaporire per alcuni minuti poi frullate il tutto con il mixer aggiungendo dell’olio di oliva (un paio di cucchiai o comunque quanto basta per rendere il composto morbido ma lavorabile con le mani). Formate le polpette e passatele nella farina di mais, poi adagiatele man mano su di placca foderata con carta forno. Infornate in forno già caldo a 220°C e fate cuocere all’incirca per 20/25 minuti. A cottura ultimata togliete dal forno e servite con un contorno a piacere, buon appetito!

Se preferite, potete preparare le polpette di miglio e verdure senza glutine.

Conservazione

Queste polpette veg si possono conservare per massimo 2-3 giorni in frigorifero all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Queste polpette una volta cotte posso anche essere congelata in freezer all’interno di appositi bustine per il gelo.