la ricetta per secondi piatti sfiziosi

Oggi facciamo le polpette di riso: ecco la ricetta per preparare sfiziosi bocconcini di riso e verdure senza l’aggiunta di uova, burro, formaggi e altri ingredienti di origine animale.

Le polpette di riso basmati con pomodorini, zucchini e scalogno sono un secondo piatto vegano semplice da preparare e perfetto per chi è alla ricerca di una ricetta che non contenga formaggio, uova e altre proteine animali. Gli ingredienti aggiuntivi come zucchine e pomodorini possono essere sostituti anche con altri ingredienti a piacere come melanzane, peperoni e altre verdure di stagione.

Ecco la ricetta per le polpette di riso basmati e verdure!

Polpette di riso basmati

Preparazione delle crocchette di riso basmati

Per prima cosa dedicatevi alla preparazione del riso: versate l’acqua in una casseruola, aggiungete un goccio d’olio, mettete sul fuoco e portate a bollore. Salate l’acqua, versate il riso e fate cuocere per il tempo indicato sulla confezione. A cottura ultimata scolate il riso e fatelo raffreddare. Nel frattempo dedicatevi alla preparazione delle verdure. Lavate la zucchina, tagliatela a dadini e fatela cuocere a vapore giusto il tempo di farla leggermente ammorbidire. Lavate i pomodorini, asciugateli e tagliateli a dadini. Sbucciate lo scalogno e tritatelo finemente con il prezzemolo già pulito. Unite le verdure e lo scalogno al riso, mescolate poi aggiungete 100 grammi di pane grattugiato. Insaporite con il sale e lavorate gli ingredienti direttamente con le mani formando le polpette. Passate man mano le polpette nel resto del pane grattugiato e adagiatele su di una teglia foderata con carta da forno. Infornate in forno già caldo a 180° C per 20-25 minuti o fino ad ottenere la doratura desiderata. Girate le polpette a metà cottura in modo da ottenere una cottura omogenea.

Servite con salse a piacere… e buon appetito!

Conservazione

Queste polpette cotte al forno si conservano in frigorifero per circa 2-3 giorni, in un contenitore apposito per alimenti o ben coperte dalla pellicola trasparente. Sconsigliamo la congelazione in freezer.