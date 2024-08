la ricetta per secondi piatti facili e sfiziosi

Ecco gli ingredienti e i passaggi per preparare il tacchino tonnato, una variante leggera ed economica del grande classico piemontese.

Il tacchino tonnato o tonnè è senza dubbio una rivisitazione del classico piatto piemontese a base di carne di vitello. Come nella preparazione classica anche in questo caso la fesa di tacchino viene prima cotta nel brodo in modo che acquisti sapore e poi viene servita fredda e tagliata a fettine sottili con l’aggiunta della salsa tonnata. Potete servire il tacchino tonnato preparato seguendo questa ricetta sia come secondo piatto sia come antipasto.

La fesa, prima di procedere con la cottura, andrà opportunamente legata con lo spago per arrosti così che mantenga la forma. Ci vorrà all’incirca un’ora prima che sia cotta ma nonostante questo è un piatto molto veloce da preparare.

Salsa tonnata per tacchino

Preparazione delle fettine di tacchino tonnato

Come prima cosa tagliate in 4 la cipolla, a tocchetti la carota e il sedano. In una pentola capiente scaldate un giro di olio, unite le verdure e la carne e rosolatela bene su tutti i lati. Sfumate con il vino bianco. Coprite con acqua, unite il sale e l’alloro e lasciate cuocere per 45-60 minuti. Per verificare il grado di cottura della carne infilzatela con uno spiedino: se il liquido che esce e trasparente è pronta, se rosato occorre proseguire con la cottura. Una volta pronta, trasferitela su un tagliere e fatela raffreddare completamente. Preparate la salsa tonnata frullando le uova sode con i capperi, le acciughe e un poco di brodo in cui avete cotto la carne giusto per regolare la consistenza. Tagliate la carne a fette, disponetele su un piatto e copritele con la salsa. Qualche ora di riposo in frigorifero permetterà ai sapori di amalgamarsi.

Ci sono diversi modi di preparare la salsa tonnata e quello che vi abbiamo proposto è sicuramente il più autentico. Potete tuttavia sostituire le uova sode con la maionese (2 cucchiai) oppure con lo yogurt greco per ottenere un piatto ancor più sano e leggero. La stessa ricetta si può preparare anche con il petto di pollo lessato con le verdure.

Conservazione

Potete conservare la fesa di tacchino tonnato preparato seguendo questa ricetta in frigorifero e all’interno di un contenitore ermetico al massimo per 2-3 giorni.